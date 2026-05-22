Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico
De acuerdo al pronóstico de Meteochile, Santiago permanecerá con nubes y claros durante el día, mientras que varias zonas de la capital tendrán una temperatura máxima de unos 15°C.
Este viernes 22 de mayo, Santiago permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que rondarán los 10°C durante la mañana.
Para la tarde se esperan alrededor de 15°C.
Durante la noche, se espera que esté parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C, según el pronóstico del tiempo de Meteored.
Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.
Cómo será el tiempo este viernes 22 de mayo en la Región Metropolitana
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 15°C esta jornada, al igual que en Santiago Sur, Santiago Poniente y Melipilla.
Colina, Santiago Norte y Santiago Oriente tendrán 17°C, mientras que Curacaví registrará 16°C.
En San José de Maipo se esperan 22°C, con un día que permanecerá principalmente soleado.
De acuerdo a Meteored, el cielo en la mayor parte de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad durante el día.
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