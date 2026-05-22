Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico. Foto: referencial.

Este viernes 22 de mayo, Santiago permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que rondarán los 10°C durante la mañana .

Para la tarde se esperan alrededor de 15°C .

Durante la noche, se espera que esté parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C , según el pronóstico del tiempo de Meteored.

Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico Andres Perez

Cómo será el tiempo este viernes 22 de mayo en la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 15°C esta jornada, al igual que en Santiago Sur, Santiago Poniente y Melipilla.

Colina, Santiago Norte y Santiago Oriente tendrán 17°C, mientras que Curacaví registrará 16°C.

En San José de Maipo se esperan 22°C, con un día que permanecerá principalmente soleado.

De acuerdo a Meteored, el cielo en la mayor parte de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad durante el día.