El millonario castigo de la Conmebol contra Independiente Medellín por los disturbios que cancelaron el duelo ante Flamengo

Independiente Medellín lo paga caro. Los incidentes del duelo ante Flamengo por Copa Libertadores, marcados por el sabotaje y las protestas de los hinchas hacia la dirigencia, trajo severas consecuencias. La Conmebol dio al Mengao como ganador del partido e impuso una serie de sanciones para el club colombiano.

La Comisión Disciplinaria del organismo le otorgó el triunfo al Fla (0-3) del duelo válido por la jornada 4 del certamen continental, que fue cancelado luego de los disturbios en las tribunas del Atanasio Girardot. Se disputaron menos de cinco minutos del cotejo.

La Conmebol aplicó el artículo 42.2 del Código Disciplinario, establece la derrota automática por incomparecencia cuando un equipo es declarado responsable de la suspensión de un partido.

“El resultado del partido disputado entre los equipos Deportivo Independiente Medellín (COL) vs. Clube de Regatas do Flamengo (BRA), correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026 con un marcador de 0 – 3 a favor del Clube de Regatas do Flamengo (BRA), de conformidad con el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la Conmebol”, consignó la entidad.

Además de la derrota por escritorio, el DIM sufrió otros castigos. Deberá jugar a puertas cerradas y no podrá recibir público por los próximos cinco partidos en torneos Conmebol. Sus hinchas tampoco podrán asistir como visitantes en los siguientes dos encuentros. También se restringió la delegación que podrá llevar en sus siguientes encuentros.

Duras sanciones económicas

Independiente Medellín también recibió duras sanciones económicas, que responden a cuatro conceptos distintos. “Será debitada automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio”. En total, serán US$ 116.278.

US$ 80 mil están relacionados por el comportamiento de la hinchada y el incumplimiento del Manual de Clubes de la Libertadores2026.

Una segunda multa de 20 mil dólares se debe a una infracción adicional por el mismo código disciplinario, según el artículo 12.2 literal f.

Otros US$ 8,7 mil estarán destinados a la “reparación de los daños materiales ocasionados a la Unidad Móvil de transmisión y al vehículo del jefe técnico ubicados en el sector del TV Compound”.

También deberá pagar 7.578 dólares para “reparar los daños materiales ocasionados a las vallas estáticas, chalecos y tapetes de la Conmebol”.

La resolución también incluye una advertencia expresa al DIM. Si hay reincidencia en infracciones de igual o similar naturaleza, la Conmebol aplicará lo dispuesto en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que contempla consecuencias de mayor gravedad. Por otra parte, el club dispone de siete días desde la notificación para recurrir a la decisión ante la Comisión de Apelaciones. La cuota de apelación asciende a los US$ 3 mil.

Actualmente, Independiente Medellín marcha en la segunda posición del Grupo A, con siete unidades, a seis del líder Flamengo. A falta de una jornada, Estudiantes de La Plata tiene seis puntos y Cusco acumula uno. El próximo martes 26 de mayo, argentinos y colombianos definirán al otro clasificado a los octavos de final.