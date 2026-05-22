La desolación de Harry Maguire tras quedar fuera de la nómina de Inglaterra para el Mundial: “Estoy destrozado”

Un día antes del anuncio oficial del listado para el Mundial 2026, se desató un terremoto en Inglaterra. La filtración de la ausencia de diferentes figuras provocaron múltiples reacciones. En tanto, Thomas Tuchel dará a conocer la nómina este viernes 22 de mayo.

Diferentes medios internacionales como The Guardian, Daily Mail o The New York Times hicieron un adelanto de la convocatoria de los Three Lions. Según reportaron, este jueves se les informó la determinación del técnico alemán a los futbolistas que no fueron considerados.

Entre ellos destacan nombres como Phil Foden del Manchester City o Cole Palmer del Chelsea, dos de las figuras más relevantes del fútbol inglés, pero antecedidos con deslucidas temporadas.

Otras ausencias que sorprendieron fueron los de Adam Wharton, Lewis Hall o Morgan Gibbs-White, todos de gran presente y llamados a ser el futuro del seleccionado inglés, principalmente los dos primeros jóvenes.

Nombres como los de Luke Shaw, Lewi Colwill o Harry Maguire tampoco fueron considerados. Este último, considerado un referente dentro del plantel, estalló en redes sociales y confirmó su ausencia.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

El descargo de Maguire

Maguire realizó una explosiva publicación en sus redes sociales y confirmó su ausencia en la nómina de Tuchel. “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. He quedado conmocionado y destrozado por la decisión”, expresó el defensor del Manchester United.

“No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano”, cerró el zaguero.

Maguire, de 33 años, fue mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, siendo titular con Inglaterra. Se perdió la Eurocopa 2024 por lesión, lo que lo alejó de la selección, sumado a un deslucido desempeño y mala temporada con el United.

Ya con Tuchel en el banquillo, el defensor retornó a los Three Lions recién en marzo de este año tras una mejoría en su rendimiento en plena alza de los Red Devils. En total, vistió 66 veces la camiseta del combinado inglés.

Zoe Maguire, madre del jugador, también reaccionó en redes sociales: “Absolutamente asqueada”, escribió en X.