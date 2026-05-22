“Se viste como europeo... se cree europeo”: el duro dardo de Pablo Pozo a Francisco Arrué y Roberto Bishara

Pablo Pozo pierde la paciencia y, de paso, la compostura. El exárbitro internacional se hastía de las protestas de Francisco Arrué y Roberto Bishara en el encuentro entre Deportes Recoleta y Cobreloa, por la Liga de Ascenso, y se descarga con fuerza contra ambos entrenadores del conjunto del sector norte de la región Metropolitana.

Pozo, quien ocupó la presidencia de la Comisión de Árbitros de la ANFP entre 2012 y 2016, no vaciló en criticar el comportamiento del exmediocampista y del exdefensor.

“Aunque la mona se vista de seda...”: el duro dardo de Pablo Pozo a Francisco Arrué y Roberto Bishara

Pozo recurre al sarcasmo. “El DT de Recoleta, Pancho Arrué, se viste como europeo, se cree europeo, pero se comporta como DT amateur”, lanza, en relación primero.

Para el excapitán de Palestino, la consideración es más fuerte. “Y Bishara, peor. Una vergüenza”, sostiene, antes de lanzar una decidora conclusión. “Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Paren el w...”, sostiene.

El polémico tuit de Pablo Pozo.

La explicación

La molestia de Pozo tiene origen en un comportamiento que observó recurrentemente en el staff de los textileros: los reclamos hacia el cuerpo referil, que encabezó Rodrigo Rivera.

El duelo fue de alta intensidad. El reflejo está en el marcador: el duelo terminó igualado 2-2. Germán Estigarribia y Pedro Sánchez marcaron para el anfitrión. Gustavo Gotti y Cristián Insaurralde marcaron los tantos para el conjunto naranja.

El choque se caracterizó por sus permanentes fricciones y, claro, por los reclamos que molestaron considerablemente a Pozo.