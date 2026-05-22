Fernando Zampedri tras su doblete en el triunfo de la UC sobre Barcelona: ”Estar primeros nos da mucha energía"

Universidad Católica dio gran paso en su objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cruzados vencieron a Barcelona, por 2-0, gracias a dos goles del enmascarado Fernando Zampedri.

El capitán estudiantil se vistió de héroe como en otras tantas jornadas para aumentar las chances de la UC, que quedó como líder del Grupo D. “Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”, aseguró el goleador cruzado tras el encuentro, en CHV.

Ahora, la UC se medirá con Boca Juniors en la última jornada. Los cruzados visitarán La Bombonera para sellar su pasaje a octavos de final: “Vamos a jugar un partido para la clasificación. Estar primeros nos da mucha energía y estamos muy contentos por el partido de hoy”, indicó el Toro.

“Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buen camino y nos queda un gran final”, añadió.

Los festejos del Toro

Zampedri continuó mostrando su felicidad: “Feliz, feliz porque logramos un triunfo importantísimo de local. Quedamos primeros de grupo en un grupo muy difícil. Estamos haciendo una buena fase de grupos y contento. Estoy contento por el partido, por mis compañeros, por la gente que nos acompaña, hoy fue una fiesta”, reiteró en ESPN.

También valoró la constante búsqueda de la UC: “Buscamos por todos lados. Ellos, al quedarse con un hombre menos muy temprano, pusieron línea de cinco y es difícil. Para ellos obviamente fue difícil atacarnos, pero sí defendían muy bien. Buscamos por todos lados y entró en un córner, dijo.

“Contento porque el equipo buscó por abajo, por arriba, por todos lados, y conseguimos una gran victoria”, cerró el Toro.