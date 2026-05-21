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    Marcelo Bielsa detona una bomba y le pone fecha al adiós de Uruguay: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”

    El técnico argentino le agradece anticipadamente al país charrúa la experiencia que ha vivido, pese a las permanentes controversias que han abarcado, incluso, a figuras emblemáticas de la Celeste.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Bielsa, en un partido de Uruguay. (Foto: @Uruguay)

    Marcelo Bielsa se alista para dirigir a Uruguay en el Mundial. El rosarino obtuvo el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas e insertó a la Celeste en el evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los charrúas forman parte del grupo H de la competición, que completan Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

    Sin embargo, el Loco se anticipa y le pone fecha al fin del ciclo en la banca de la Celeste, un proceso en el que ha vuelto a conseguir el éxito deportivo, o cuando menos a cumplir el objetivo para le que lo contrataron, pero en el que también ha experimentado fuertes controversias.

    Marcelo Bielsa le pone fecha al adiós de Uruguay: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”

    El estratega, quien clasificó a Chile al Mundial de Sudáfrica 2010 y llegó a los octavos de final de esa cita con la Roja, anunció su adiós. "Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, estableció en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. La frase se transformó en un auténtico bombazo informativo.

    El entrenador transandino aprovechó la oportunidad para privilegiar la gratitud que le ha generado su paso por el país rioplatense sobre las divisiones que han generado algunas de sus determinaciones, en el escenario de una eventual irrupción con sus ideas a una cultura futbolística consolidada y tradicional. “Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, sostiene, en relación a la posibilidad de disputar el máximo torneo del balompié a nivel planetario.

    En la AUF, en alguna medida, se mostraron preparados para el escenario. "“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él”, había declarado Ignacio Alonso, el timonel del fútbol charrúa, poco antes de que Bielsa pronunciara su definición.

    Bielsa, en su paso por la selección uruguaya (Foto: @uruguay)

    Impacto

    Como ha sido una tónica, el anuncio de Bielsa generó repercusión. En Uruguay consideran inoportuno que haya efectuado una comunicación de estas características a tan poco de una competencia altamente relevante.

    De hecho, el estratega aún no ha anunciado la lista de 26 jugadores que llevará al torneo norteamericano. Eso sí, ya estableció una certeza que revive los principales cuestionamientos que ha recibido su gestión: la decisión de no contar con figuras emblemáticas. En Norteamérica no estará Luis Suárez. El delantero del Inter Miami ni siquiera ingresó en la prelista de 55 futbolistas.

    Uruguay debutará en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita, en Miami.

    Más sobre:Marcelo BielsaUruguayMundial 2026FútbolFútbol Internacional

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