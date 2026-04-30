“Mientras esté usted, yo nunca más vengo”: Hernán Crespo detalla los conflictos con Marcelo Bielsa en Argentina

La carrera de Hernán Crespo quedó con un punto pendiente. A pesar de haber estado presente en tres Mundiales y una Copa América con la selección de Argentina, acabó renunciando al conjunto nacional transandino por las diferencias que tuvo con Marcelo Bielsa.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky en el programa Clank!, el ahora director técnico dio a conocer los detalles de la pelea que mantuvo con el rosarino que derivó en el quiebre entre ambos.

“Me faltó el respeto. No le creí más”, señaló el ex atacante formado en River sobre el hoy DT de Uruguay, que siempre se pronunció en contra de jugar con dos referentes de área.

Desde su primer encuentro, el Loco le enseñó su propuesta táctica. “Él me explicó: ‘Yo juego 3-3-1-3′. Y me preguntó: ‘¿Dónde querés jugar?’. ‘Acá, en el medio’, le dije yo. ‘Vamos a hacer una cosa: si Bati tiene que jugar porque se llama Batistuta y tiene que ser así, no me llame más a la Selección. Si va a jugar por apellido, no me llame. Si vamos a competir, no hay problema’, le planteé. ‘Ah, yo no le puedo garantizar ni un minuto’, me dijo. ‘No me tiene que garantizar ningún minuto. Si yo soy mejor que él, juego yo’, le respondí. ‘Lógico’, insistió. ‘No, porque es Batistuta, no cualquiera. Hay que tener coraje para poner a Batistuta en el banco’, le marqué. ‘Discúlpeme, se ve que no me conoce, yo me peleé con Chilavert’, me recordó. ‘Chilavert es paraguayo y juega en Vélez. Batistuta es Argentina y tiene mi mayor admiración. Le planteo que si yo hago las cosas bien, mantenga su palabra. Si puedo competir y gano la competencia, puedo jugar’, le aclaré. Me dio la mano. Y no cumplió”, narró.

Luego insistió en el hecho de que “no cumplió, porque pasaron cuatro años, porque fui goleador del fútbol italiano, goleador de las Eliminatorias, del ciclo Bielsa, todo entero. Y en último entrenamiento que hacemos fútbol antes del partido con Nigeria en el Mundial 2002, fui titular. Y el día de la formación, media hora antes de Nigeria, llamó a un grupo de jugadores. Y dijo ‘bueno, muchachos, ustedes van a ir al banco’. Ahí, con todo el dolor, decís ‘Argentina viene primero, pero yo a vos no te creo más’. ¿Qué más tenía que hacer para jugar de titular?”, cuestionó.

“Yo, siempre, soldado de la Selección, Pero cuando terminó el Mundial de 2002, lo volvimos a aclarar, le dije ‘la Selección está por encima de los hombres y los nombres, no le creo más, pero yo voy a seguir viniendo. Después pasó otra cosa que nunca se supo y voy a contar por primera vez”, anticipó.

El punto de quiebre

Así, llegó el momento en el que contó el momento crítico tras el cual determinó su renuncia a la selección. “Vamos a jugar a Brasil, están Saviola, Tevez y me dijo ‘Hernán, andá a jugarme de 7′. Fui por afuera, perdimos 3-1. Volvemos, jugamos con Perú. Me dijo ‘Hernán, jugame afuera, de 11′, porque Carlitos iba por el medio. El partido fue 0-0, horrible. Una moto tenía... Fuimos al vestuario; yo, sentado. Vino Marcelo, se me sentó al lado; yo, nada. Me vino a hablar, no voy a repetir lo que dijo, pero me insultó valorándome. Me faltó el respeto. Yo lo miré, él me miró, agachó la cabeza y se fue. Había muchos testigos, cuando fui a la ducha, yo estaba gritando de la bronca: ‘No vengo nunca más, mientras esté este tipo no vengo nunca más’. El profe Bonini, Claudio Vivas, Lucho Torrente, todos intentaban calmarme”, detalló.

“Me avisaron ‘vení mañana al predio, Marcelo quiere hablar con vos’. Llegué, ya un clima tenso. Nos juntamos en un cuarto y, lejos de justificarse o pedir perdón, redobló. Le respondí: ‘Mire, es tan grave lo que viene haciendo hacia mi persona, estas faltas de respeto en años, que voy a dejar de lado lo más grande que me pasó en la vida, que es la Selección. No vengo más mientras esté usted. Yo no voy a tolerar la falta de respeto’. Y renuncié a la Selección. La Selección fue a la Copa América, fue a los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro, y él renunció. Y nunca se supo de mi renuncia”, concluyó Crespo.