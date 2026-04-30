“Una Ópera Mágica en Chiloé” aterriza en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

Tras cautivar a 1.700 espectadores en presentaciones realizadas desde 2023 en ciudades como Rancagua, Valparaíso y Santiago, y luego de continuar su recorrido por Concepción y Talca, Una Ópera Mágica en Chiloé llega ahora al escenario del Teatro CA660 de Fundación CorpArtes.

La propuesta, pensada para toda la familia se presentará el domingo 3 de mayo a las 18:00 horas con una puesta en escena que combina música, teatro y elementos del imaginario chilote.

Basada en la ópera que el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart escribió a los 12 años —Bastien und Bastienne (1768), con textos de Justine Favart—, esta versión cuenta con adaptación al español del musicólogo e investigador Gonzalo Cuadra, quien acerca esta obra del repertorio clásico a nuevos públicos mediante un enfoque contemporáneo y local.

“El regreso de Una Ópera Mágica en Chiloé, luego de diez exitosas funciones en cinco regiones del país desde su estreno en 2023, esta vez al Teatro CA660, es una enorme alegría para Lírica Disidente. Esta producción de la ópera de Mozart, Bastián y Bastiana, se presenta en un formato cercano y entretenido, con una puesta en escena llena de magia, texturas y colores que nos transporta a la Isla de Chiloé. Invitamos a todas las familias a vivir una oportunidad única para conectar, reír y asombrarse con la ópera”, detalla Nicolás Vásquez, director general de Lírica Disidente.

Este montaje actualiza las historias y sus puntos de vista, con la finalidad de acercar la ópera a públicos que no suelen participar de espectáculos de este género. Ambientada en un espacio atemporal y mitológico inspirado en el patrimonio cultural e intangible de Chiloé, la historia sigue a Bastiana, quien teme haber perdido el amor de Bastián, por lo que recurre al brujo Colás para volver a enamorarlo. El conflicto amoroso es intervenido por La Voladora, personaje agregado dramatúrgicamente para esta producción, quien, a través de la interacción con el público, visibiliza prácticas de responsabilidad afectiva como solución a relaciones poco saludables, donde aparecen los celos, los engaños y la manipulación.

Esta nueva propuesta, bajo la dirección escénica de Ignacio Ramírez y el diseño escénico de Valentina Maldonado Del Otero, contará también con la dirección musical a cargo de Miguel Ángel Castro. El elenco está conformado por la soprano Millaray González en el rol de Bastiana, el tenor Cristóbal Álvarez como Bastián, el bajo Aníbal Fernández en el papel de Colás y Sol Dugatkin como La Voladora. Junto a ellos se presenta el Ensamble Lírica Disidente, agrupación instrumental estable de las producciones de esta organización.

“Será un gran panorama para que públicos de todas las edades disfruten de una de las óperas más icónicas de W. A. Mozart, adaptada al español especialmente para acercar este género a nuevas audiencias. La invitación es a sumergirse en la atmósfera mágica característica de Chiloé, junto a la acústica excepcional de nuestro teatro, con grandes intérpretes y el ensamble de Lírica Disidente”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Una ópera mágica en Chiloé se presentará el domingo 3 de mayo a las 18:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes. Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $17.000 hasta los $35.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios.