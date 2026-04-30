SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora

    La indagatoria disciplinaria indagó eventual maltrato laboral y gestiones de la magistrada para favorecer al hijo de la conservadora de Talca Camila Jorquiera. La jueza, que tiene tres días para aceptar su nuevo cargo, está a la espera de la apelación de su proceso que sigue pendiente para verse en la Suprema luego de que fuera absuelta en primera instancia.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    La ministra de la Corte de Talca Marisol Ponce.

    Cuando el secretario de la Corte Suprema Jorge Sáez realizó el sorteo para los judiciales que integrarán el nuevo Consejo Ético del Poder Judicial, en la tercera categoría el resultado como titular arrojó de forma azarosa a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Marisol Ponce la elegida.

    La magistrada y expresidenta del tribunal de alzalda del Maule ahora tiene tres días, desde que sea notificada, para aceptar el encargo. En caso de que prefiera pasar de esta misión en el nuevo consejo, la lista correrá a los reemplazantes que también fueron sorteados el miércoles.

    Que el azar haya elegido a Ponce generó ruido al interior del Poder Judicial. Las razones apuntan al sumario que enfrentó luego de que funcionarios de su jurisdicción, e incluso uno de sus compañeros en el pleno de la corte, levantaran una denuncia en su contra.

    El sorteo realizado el miércoles.

    Según fuentes judiciales el sumario, que ya terminó y tiene un recurso pendiente, tenía dos hechos principales. Por un lado había una denuncia por supuesto maltrato laboral y por otro se denunciaba que Ponce -en su calidad de presidenta- habría realizado gestiones, a través de una funcionaria, para presionar a un juez de Cauquenes para que designara a Matías Jorquiera como notario suplente en el cupo que dejó Yamil Najle cuando se fue como conservador a Chillán.

    El asunto se volvía más complejo debido a que Jorquiera es hijo de la influyente conservadora de Talca Camila Jorquiera. El hijo de la conservadora estuvo casi un año como suplente hasta que llegó Julio Movillo como titular.

    Mientras ejerció su suplencia, el exnotario Jorquiera -quien ahora va en varias ternas para notario- también se vio envuelto en un proceso disciplinario. La indagatoria instruida por el fiscal Óscar Lorca derivó en formulación de cargos en un caso que indagó presuntas irregularidades en una enajenación de un inmueble con embargo vigente y la falta de libros índices de forma física.

    Cuando la denuncia que afectó a la ministra Ponce se formalizó, se abrió el proceso disciplinario respectivo, pero toda la Corte de Talca se inhabilitó.

    Así fue como el proceso llegó a la Corte de Rancagua y quedó en manos del fiscal judicial Joaquín Nilo. Fuentes de esa jurisdicción comentan que respecto del nombramiento de Jorquiera, Nilo formuló cargos, pero cuando esto llegó al pleno, los magistrados por unanimidad optaron por absolver a Ponce.

    Sin embargo, el sumario sigue pendiente debido a que quienes empujaban el proceso disciplinario apelaron a la Corte Suprema y ese recurso aún no se ha visto.

    El asunto complicó al interior de la judicatura ya que si bien todo esto se hizo con sorteo y en base al azar, este tipo de antecedentes manchan un proceso que está pensado para dar una imagen de que el Poder Judicial se está haciendo cargo de la crisis.

    Sin embargo, fuentes de la magistratura comentan que si bien el recurso está pendiente, lo cierto es que en la instancia de la corte el resultado fue la absolución.

    Quienes supieron del sorteo comentan que todos los judiciales, según su categoría y escalafón, fueron parte del universo susceptible de ser elegido y solo se marginó a los mogistrados que tenían en su contra sentencias disciplinarias definitivas.

    De esta manera, en caso de que Ponce acepte su cargo en el consejo y llegara a ser sancionada en la Suprema producto de la apelación que aún está pendiente, la ministra deberá renunciar a su nuevo cargo.

    Más sobre:Marisol PonceCamila JorquieraMatías JorquieraPoder JudicialConsejo Ético

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    RN reclama a Kast por despidos de Poduje en el Minvu

    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Caso Lincolao: Defensoría recurre a la Corte de Valdivia por “inexistente” atribución de Steinert para invocar la LSE

    Van 100 confirmados: alcaldes convocan un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    RN reclama a Kast por despidos de Poduje en el Minvu
    Chile

    RN reclama a Kast por despidos de Poduje en el Minvu

    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora

    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses
    Negocios

    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses

    Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto

    El testamento del abogado Nureldin Hermosilla que legó su colección de Pablo Neruda a sus cinco hijos

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Con un ajustado calendario y una oncena copera: la calculadora de la UC para clasificar a octavos de la Libertadores
    El Deportivo

    Con un ajustado calendario y una oncena copera: la calculadora de la UC para clasificar a octavos de la Libertadores

    Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay

    La crítica del técnico de Gremio al jugador que erró tres penales frente a Zanahoria Pérez: “Lo mejor es sustituirlo”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)
    Cultura y entretención

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    “Una Ópera Mágica en Chiloé” aterriza en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de “interferir” en sus acciones respecto a Irán

    Israel sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos