Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora

Cuando el secretario de la Corte Suprema Jorge Sáez realizó el sorteo para los judiciales que integrarán el nuevo Consejo Ético del Poder Judicial, en la tercera categoría el resultado como titular arrojó de forma azarosa a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Marisol Ponce la elegida.

La magistrada y expresidenta del tribunal de alzalda del Maule ahora tiene tres días, desde que sea notificada, para aceptar el encargo. En caso de que prefiera pasar de esta misión en el nuevo consejo, la lista correrá a los reemplazantes que también fueron sorteados el miércoles.

Que el azar haya elegido a Ponce generó ruido al interior del Poder Judicial. Las razones apuntan al sumario que enfrentó luego de que funcionarios de su jurisdicción, e incluso uno de sus compañeros en el pleno de la corte, levantaran una denuncia en su contra.

El sorteo realizado el miércoles.

Según fuentes judiciales el sumario, que ya terminó y tiene un recurso pendiente, tenía dos hechos principales. Por un lado había una denuncia por supuesto maltrato laboral y por otro se denunciaba que Ponce -en su calidad de presidenta- habría realizado gestiones, a través de una funcionaria, para presionar a un juez de Cauquenes para que designara a Matías Jorquiera como notario suplente en el cupo que dejó Yamil Najle cuando se fue como conservador a Chillán.

El asunto se volvía más complejo debido a que Jorquiera es hijo de la influyente conservadora de Talca Camila Jorquiera. El hijo de la conservadora estuvo casi un año como suplente hasta que llegó Julio Movillo como titular.

Mientras ejerció su suplencia, el exnotario Jorquiera -quien ahora va en varias ternas para notario- también se vio envuelto en un proceso disciplinario. La indagatoria instruida por el fiscal Óscar Lorca derivó en formulación de cargos en un caso que indagó presuntas irregularidades en una enajenación de un inmueble con embargo vigente y la falta de libros índices de forma física.

Cuando la denuncia que afectó a la ministra Ponce se formalizó, se abrió el proceso disciplinario respectivo, pero toda la Corte de Talca se inhabilitó.

Así fue como el proceso llegó a la Corte de Rancagua y quedó en manos del fiscal judicial Joaquín Nilo. Fuentes de esa jurisdicción comentan que respecto del nombramiento de Jorquiera, Nilo formuló cargos, pero cuando esto llegó al pleno, los magistrados por unanimidad optaron por absolver a Ponce.

Sin embargo, el sumario sigue pendiente debido a que quienes empujaban el proceso disciplinario apelaron a la Corte Suprema y ese recurso aún no se ha visto.

El asunto complicó al interior de la judicatura ya que si bien todo esto se hizo con sorteo y en base al azar, este tipo de antecedentes manchan un proceso que está pensado para dar una imagen de que el Poder Judicial se está haciendo cargo de la crisis.

Sin embargo, fuentes de la magistratura comentan que si bien el recurso está pendiente, lo cierto es que en la instancia de la corte el resultado fue la absolución .

Quienes supieron del sorteo comentan que todos los judiciales, según su categoría y escalafón, fueron parte del universo susceptible de ser elegido y solo se marginó a los mogistrados que tenían en su contra sentencias disciplinarias definitivas.

De esta manera, en caso de que Ponce acepte su cargo en el consejo y llegara a ser sancionada en la Suprema producto de la apelación que aún está pendiente, la ministra deberá renunciar a su nuevo cargo.