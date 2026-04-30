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    Kast y procedimiento disciplinario que ordenó Contraloría en la Segegob por “Estado en quiebra”: “El responsable último soy yo”

    El Mandatario aseveró que “si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Presidente José Antonio Kast

    “Seré yo quien vaya a asumir la responsabilidad”, aseveró el Presidente José Antonio Kast al referirse al pronunciamiento de Contraloría General de la República (CGR) respecto de las publicaciones que hizo el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Sgeegob) en redes sociales, entre estas afirmar que habían recibido un “Estado en quiebra”.

    El Mandatario se encontraba en la Región de Aysén, en el lanzamiento del Plan de Planificación Ruta 7 en la Carretera Austral, cuando fue consultado por las medidas que tomará ante la orden del ente contralor sobre comenzar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

    “Nosotros agradecemos a la Contraloría la gran labor que realiza y estamos siempre, como corresponde en cualquier Estado de derecho, a acatar y cumplir las instrucciones que nos da la Contraloría. Por lo tanto, ese proceso se iniciará y se tomarán las medidas que correspondan”, respondió el Presidente.

    En esa línea, Kast afirmó que “uno va corrigiendo las situaciones en las que uno puede haber fallado y yo ahí asumo la responsabilidad. Si, yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor, así como digo que voy a plantearme siempre en la defensa de nuestras policías, de nuestras Fuerzas Armadas, ahí voy a estar”.

    Si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad. Pero desde que se planteó la situación, no hemos tenido en esa línea ninguna dificultad. Así que se corrigió rápidamente; el proceso administrativo dirá qué es lo que tenemos que hacer. Y el responsable último soy yo”, sentenció el Mandatario.

    Kast por rebelión de Poduje: “En ese equipo de trabajo hay planteamientos de mejora”

    El Presidente Kast abordó las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, donde aseguró que: “Yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro (Jorge) Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”.

    Ante ello, y al ser cuestionado por los dichos del secretario de Estado, el Mandatario afirmó que “nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”.

    “Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho todos los gobiernos anteriores, los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos”, expresó.

    Asimismo, planteó que “hay alguien que conduce, que es el Presidente, y que me he reunido con los distintos ministros, y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afectan los derechos sociales, y eso es lo principal”.

    En esa línea, añadió que “aquí no se van a afectar derechos sociales, no va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio o este otro beneficio, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas mejor. Hay una coordinación, hay un trabajo, una conversación que se está haciendo”.

    “Yo tengo una muy buena relación con cada uno de los ministros. De hecho, logré aquí que me acompañaran tres, más una subsecretaria, así que agradecido por ese lado”, sentenció el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastRegión de Aysén

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