Alejandro Tabilo supera una difícil prueba para instalarse en los cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence

Aix-en-Provence es una ciudad que le trae lindos recuerdos a Alejandro Tabilo (43º). En 2024 ganó el Challenger 175 que se disputa ahí en la antesala de su histórica semifinal en el Masters 1000 de Roma. Dos años después está de regreso y con el sueño intacto de repetir la corona.

Al frente, por los octavos de final, tuvo al veterano tenista español Roberto Bautista Agut (93º), quien vive su última temporada en el circuito. El hispano opuso una importante resistencia ante el zurdo, quien poco a poco fue recuperando su mejor forma hasta quedarse con la victoria por 4-6, 6-2 y 6-4.

La primera manga fue bastante pareja, donde el chileno dejó ir varias oportunidades de quiebre, y se definió con una solitaria ruptura del hispano en el quinto juego. Luego, en el siguiente parcial el zurdo elevó su nivel y consiguió dos rompimientos claves en el sexto y en el octavo game para llevar todo a un capítulo final.

En el tercero, Ale se puso 2-0, pero el español recuperó el break y todo se volvió a nivelar. De ahí en más, ambos mantuvieron sus servicios con bastante solidez hasta el octavo juego, donde el nacido en Toronto logró romper tras un largo peloteo.

El cierre del partido no fue para nada sencillo para Tabilo, pues no pudo aprovechar el match point que tuvo en el siguiente game y terminó entregando su saque ante el español. Sin embargo, se recuperó en el siguiente y a la primera oportunidad se quedó con el triunfo y el paso a los cuartos de final.

Por el paso a las semifinales, Ale se medirá con el peruano Ignacio Buse (58º), quien superó por 6-4 y 6-2 al francés Thomas Faurel (417º).

Garin se despide en Cagliari

Quien no pudo celebrar fue Christian Garin (85º), quien nuevamente quedó a las puertas de la victoria. Esta vez sucedió en el Challenger 175 de Cagliari, donde el chileno se inclinó por 6-4, 3-6 y 7-6(6) ante el portugués Nuno Borges (49º).

Gago tuvo la posibilidad de servir para el triunfo en el tercer parcial, pero no pudo cerrar el encuentro, y se despidió en los octavos de final. Las consecuencias de esta derrota se verán reflejadas en el ranking de este lunes, donde saldrá del top 100, ubicándose alrededor del puesto 103.