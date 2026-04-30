La millonaria oferta que prepara un club de la Premier League para llevarse a Marcelino Núñez de Ipswich Town

La temporada de Marcelino Núñez lo tiene a un paso de alcanzar la Premier League. Después de casi cuatro años en la Championship de Inglaterra, la segunda categoría del fútbol inglés, los medios de ese país aseguran que el volante chileno está cerca de dar el gran salto por una millonaria cifra.

Porque, desde hace un tiempo, todo ha pasado muy rápido en la carrera del volante formado en Universidad Católica. En agosto pasado, el nacido en Colina dio el paso más importante después de que el Ipswich Town adquiriera su pase en una cifra cercana a los 14 millones de dólares, después de que dejara al archirrival Norwich City.

En su primera temporada con los Blues, el seleccionado chileno suma 3 goles y 10 asistencias con los Tractor Boys, escuadra que está en la segunda posición a una fecha del final de la segunda división y un triunfo sobre Queens Park Rangers redundará en el ascenso directo a la mejor liga del planeta.

Pero el chileno ya ha dejado su huella en Suffolk. En diciembre pasado, el columnista del sitio Football League World Adam Wilkin, especialista en los temas del club azul, afirmó en el citado medio que la llegada del chileno fue una verdadera “ganga” para la institución.

“Es un jugador que ha demostrado su calidad a este nivel. Comparándolo con otros centrocampistas creativos de la liga, 10 millones de libras (14 millones de dólares) parecen una ganga absoluta. Es difícil decir si Norwich lo echa de menos o no, dado el mal estado en el que se encuentra en general”, advirtió el periodista.

El gran salto

Pero si Ipswich Town no logra el gran objetivo de avanzar directamente a la Premier League, el de Colina de todas maneras podría cumplir el gran anhelo que se trazó cuando llegó a Gran Bretaña, en 2022.

De acuerdo con la información que devela el sitio inglés SportsBoom , Coventry City -escuadra que acaba de conseguir ascenso a la máxima categoría- tiene en carpeta el fichaje de Núñez después del final de esta temporada.

Sin embargo, el mismo medio advierte que el club que dirige el legendario Frank Lampard podría perder la oportunidad de contar con el chileno si el Ipswich finalmente consigue subir de nivel.

El exjugador cruzado tiene contrato vigente, el cual se extiende hasta junio de 2029. En ese escenario, los Tractor Boys se encuentran en una sólida posición de negociación en caso de que Coventry apure las tratativas.

Según las mismas informaciones, los de Suffolk estarían dispuestos a exigir una cifra cercana a los 20 millones de libras, alrededor de 27 millones de dólares, por la carta del jugador de 26 años.

“Los Sky Blues han puesto sus ojos en el mediocampista de 26 años como un posible objetivo de fichaje tras su impresionante temporada de debut en Portman Road”, completa el sitio Give Me Sport.