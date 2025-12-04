VOTA INFORMADO por $1100
    “Fue una ganga absoluta”: columnista de Ipswich Town destaca la millonaria inversión por el pase de Marcelino Núñez

    El volante chileno está empezando a tener un impacto real con la camiseta los Blues y justificando el precio de US$ 14 millones cancelado a Norwich City, el clásico rival, en agosto pasado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Marcelino Núñez ha tenido un impacto real en Ipswich Town.

    Cuando Marcelino Núñez cambió el amarillo y verde del Norwich City por el Ipswich Town, se convirtió en el quinto jugador en hacer ese cambio en la historia. Movimiento controvertido en la región de East Anglia, a la que pertenecen ambos equipos.

    Un traspaso de 14 millones de dólares que, a primera vista, parecía una cifra considerable para la estrella de los Canarios. En cuanto a los Tractor Boys, empiezan a entender por qué ficharon al chileno tras algunas actuaciones destacadas.

    A medida que han pasado las fechas en la Championship, el jugador de 25 años ha acallado el ruido de un traspaso controvertido, por procedencia y destino. En poco más de tres meses, el de Colina ya suma tres goles y dos asistencias en 14 presencias.

    Pero el nuevo proceso no fue sencillo. Su carrera en Ipswich tuvo un comienzo irregular, con pocos minutos de juego y un tiempo de adaptación a su nuevo entorno. Sin embargo, ahora, Núñez demuestra con claridad por qué su equipo invirtió tanto en su pase.

    Sus destacadas actuaciones contra equipos como Queens Park Rangers (anotó dos veces en la goleada 4-1) y Hull City (marcó su tercera cifra) han llevado al mediocampista a ser un jugador clave del equipo del Kieran McKenna.

    Elogios del medio

    En ese escenario, Núñez ha despertado sinceras alabanzas del exigente medio británico. Así queda claro en las palabras del columnista del sitio Football League World Adam Wilkin, especialista en los temas del Ipswich Town. El periodista asegura que su fichaje estrella seguirá fortaleciéndose a medida que pase el tiempo.

    “Contra el Hull fue posiblemente su peor actuación con la camiseta del Ipswich Town. Falló muchísimos pases y su primer toque fue pésimo, pero fue él quien apareció con el cabezazo para abrir el marcador. Así que, si puede generar momentos como ese, además de los dos tiros libres que anotó contra el QPR, de todas maneras, ya justifica su inversión”, reconoció Wilikin.

    Sobre el lugar de la cancha en el que mejor rinde, el especialista de FLW postula que el jugador formado en la UC rinde mejor como un creador neto de juego, más que un apoyo en la contención.

    “Creo que, definitivamente, está jugando mejor en el puesto de número 10 que en el de mediocampo central. También lo ha hecho en esta última posición, pero con Jens Cajuste lesionándose constantemente, es posible que el equipo lo necesite ahí, nuevamente”, dijo el especialista.

    Asimismo, el periodista agregó que “el chileno es un jugador que ha demostrado su calidad a este nivel. Comparándolo con otros centrocampistas creativos de la liga, 10 millones de libras (14 millones de dólares) parecen una ganga absoluta. Es difícil decir si Norwich lo echa de menos o no, dado el mal estado en el que se encuentra en general”.

