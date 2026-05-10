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    Fernando Gago se lanza contra Cristián Garay tras derrota de la U: “El árbitro permitió no jugar; después nos quejamos”

    El técnico azul se refirió a la caída de Universidad de Chile ante Unión La Calera y realizó una ácida queja contra el juez, cuestionando las constantes detenciones del juego.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Gago realizó una potente crítica al tiempo de juego en la derrota de la U ante Unión La Calera. Foto: Photosport. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile sufrió una dura derrota en su visita a Unión La Calera e hipotecó sus opciones en la Copa de la Liga. Los azules cayeron por la mínima tras un deslucido partido y se aferran al milagro para avanzar a las semifinales del torneo.

    Luego de la derrota, el técnico Fernando Gago analizó el encuentro y explicó la opaca versión de su equipo, que lo pasó mal ante el conjunto cementero y recién sobre el cierre logró tener profundidad para generar ocasiones.

    “Creo que perdimos duelos individuales y eso nos lleva a un partido que sabíamos que podía pasar, con muchas situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival”, comenzó señalando en la transmisión de TNT Sports.

    No fueron errores del lado colectivo o individual. Fueron más situaciones de duelos individuales, donde en las pérdidas generábamos esa transición. Sabíamos que iba a ser un partido así”, continuó.

    Gago también realizó una crítica al juez Cristián Garay y a las constantes detenciones del juego: “No se jugó, no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Después nos quejamos del tiempo de juego. Obviamente cada equipo tiene sus armas y trabaja sobre eso, pero hay que seguir insistiendo”, indicó. “No se jugó nada”, insistió al referirse a los ocho minutos de descuentos.

    Finalmente, aseguró que buscarán la clasificación pese a que no dependen de sí mismos. “Vamos a intentarlo, eso es nuestro trabajo y para eso vamos a estar”, cerró.

    En la última jornada del Grupo D, la U necesita vencer a Audax Italiano y que La Calera no sume ante un eliminado Deportes La Serena.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCopa de la LigaUniversidad de ChileUnión La CaleraFernando GagoLa U

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