Fernando Gago se lanza contra Cristián Garay tras derrota de la U: “El árbitro permitió no jugar; después nos quejamos”

Fernando Gago realizó una potente crítica al tiempo de juego en la derrota de la U ante Unión La Calera. Foto: Photosport.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota en su visita a Unión La Calera e hipotecó sus opciones en la Copa de la Liga. Los azules cayeron por la mínima tras un deslucido partido y se aferran al milagro para avanzar a las semifinales del torneo.

Luego de la derrota, el técnico Fernando Gago analizó el encuentro y explicó la opaca versión de su equipo, que lo pasó mal ante el conjunto cementero y recién sobre el cierre logró tener profundidad para generar ocasiones.

“Creo que perdimos duelos individuales y eso nos lleva a un partido que sabíamos que podía pasar, con muchas situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival”, comenzó señalando en la transmisión de TNT Sports.

“No fueron errores del lado colectivo o individual. Fueron más situaciones de duelos individuales, donde en las pérdidas generábamos esa transición. Sabíamos que iba a ser un partido así”, continuó.

Gago también realizó una crítica al juez Cristián Garay y a las constantes detenciones del juego: “No se jugó, no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Después nos quejamos del tiempo de juego. Obviamente cada equipo tiene sus armas y trabaja sobre eso, pero hay que seguir insistiendo”, indicó. “No se jugó nada”, insistió al referirse a los ocho minutos de descuentos.

Finalmente, aseguró que buscarán la clasificación pese a que no dependen de sí mismos. “Vamos a intentarlo, eso es nuestro trabajo y para eso vamos a estar”, cerró.

En la última jornada del Grupo D, la U necesita vencer a Audax Italiano y que La Calera no sume ante un eliminado Deportes La Serena.