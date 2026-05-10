Fernando Gago se lanza contra Cristián Garay tras derrota de la U: “El árbitro permitió no jugar; después nos quejamos”
El técnico azul se refirió a la caída de Universidad de Chile ante Unión La Calera y realizó una ácida queja contra el juez, cuestionando las constantes detenciones del juego.
Universidad de Chile sufrió una dura derrota en su visita a Unión La Calera e hipotecó sus opciones en la Copa de la Liga. Los azules cayeron por la mínima tras un deslucido partido y se aferran al milagro para avanzar a las semifinales del torneo.
Luego de la derrota, el técnico Fernando Gago analizó el encuentro y explicó la opaca versión de su equipo, que lo pasó mal ante el conjunto cementero y recién sobre el cierre logró tener profundidad para generar ocasiones.
“Creo que perdimos duelos individuales y eso nos lleva a un partido que sabíamos que podía pasar, con muchas situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival”, comenzó señalando en la transmisión de TNT Sports.
“No fueron errores del lado colectivo o individual. Fueron más situaciones de duelos individuales, donde en las pérdidas generábamos esa transición. Sabíamos que iba a ser un partido así”, continuó.
Gago también realizó una crítica al juez Cristián Garay y a las constantes detenciones del juego: “No se jugó, no se jugó. El árbitro permitió no jugar. Después nos quejamos del tiempo de juego. Obviamente cada equipo tiene sus armas y trabaja sobre eso, pero hay que seguir insistiendo”, indicó. “No se jugó nada”, insistió al referirse a los ocho minutos de descuentos.
Finalmente, aseguró que buscarán la clasificación pese a que no dependen de sí mismos. “Vamos a intentarlo, eso es nuestro trabajo y para eso vamos a estar”, cerró.
En la última jornada del Grupo D, la U necesita vencer a Audax Italiano y que La Calera no sume ante un eliminado Deportes La Serena.
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