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    Desbordes valora eventual “pausa” en los traspasos de SLEP, pero desliza crítica a conducción del Mineduc

    "La verdad es que el Ministerio no tiene idea de qué hacer con los SLEP, ni con el proceso", criticó la autoridad comunal.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Desbordes valora eventual “pausa” en los traspasos de SLEP, pero desliza crítica a conducción del Mineduc Diego Martin

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes valoró la consideración de la titular de Educación, María Paz Arzola, ante la posibilidad de pausar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunos municipios para revisar cambios requeridos.

    “Lo que queremos hacer es evaluar la posibilidad de hacer una pausa para poder hacer una evaluación de medidas que nos permitan mejorar lo que venga, y dentro de esa evaluación y de ese plan de acción puede ser que se decida que se postergue o que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, señaló la autoridad del Ministerio de Educación (Mineduc) en el programa Estado Nacional del canal TVN.

    Esta dirección del Ministerio de Educación (Mineduc) fue apoyada por Desbordes, quien simultáneamente fue crítico con la conducción de la cartera de Educación. “Junto con valorar que se pause esto, ojalá, donde ya hay SLEP, el Ministerio empiece a tener autoridad, porque hoy día no tiene ninguna respecto de estos SLEP”.

    En esta línea, también señaló “eso habla muy mal del director de Educación Pública, del subsecretario y de la ministra, que no ejercen el cargo para el que fueron designados”. Así, la autoridad comunal criticó el retroceso en el manejo de las tomas y los overoles blancos dentro del panorama en el SLEP Santiago.

    “La verdad es que el Ministerio no tiene idea de qué hacer con los SLEP, ni con el proceso. Yo lamento mucho situaciones graves que han habido en el SLEP Santiago”, dijo. Asimismo, agregó que “hay una autonomía total: la directora del SLEP hace lo que se le da la gana en esa institución”.

    El edil de Santiago también criticó que “lamentablemente se encuentran con un ministerio que no tiene el control de nada, con una ministra, un subsecretario, un director de la dirección de la educación pública que son espectadores”.

    Justamente, el pasado 5 de mayo, Desbordes acusó ante Contraloría General de la República al SLEP Santiago por continuar con el pago de remuneraciones a Carolina Vega, exrectora del Instituto nacional, pese a la existencia de un proceso de destitución en su contra. Esto, tras el hecho de que el SLEP informara que determinó mantener a Sandra Aravena, la actual rectora subrogante.

    Desbordes valora eventual “pausa” en los traspasos de SLEP, pero desliza crítica a conducción del Mineduc LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

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