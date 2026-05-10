Una impecable ronda final le permite a Joaquín Niemann meterse en el top 10 del LIV Golf de Virginia

Joaquín Niemann cerró su participación en LIV Golf de Virginia con una impecable ronda final de 65 golpes (-7), resultado que le permitió escalar posiciones e instalarse dentro del top 10 de la clasificación general. El jugador de Torque terminó igualado en el octavo lugar con Jon Rahm y Scott Vincent con un acumulado de -15, luego de firmar tarjetas de 70, 71, 67 y 65 impactos a lo largo de las cuatro jornadas del certamen.

La actuación del domingo fue la mejor del talagantino en el campeonato y le permitió revertir un inicio irregular. El chileno había abierto el certamen con rondas de -2 y -1 en las dos primeras jornadas, antes de mejorar con un recorrido de 67 golpes (-5) en el tercer día. En la ronda decisiva volvió a bajar el par del campo de manera consistente.

En el recorrido final, Niemann registró birdies en los hoyos 1, 2, 6, 8, 10, 11 y 18. Este domingo no registró ninguna caída a bogey. El resto de la tarjeta lo completó con impactos en el par. La secuencia le permitió terminar con grandes registros.

Aun así, lo cierto es que Joaco se mantuvo siempre lejos de los puestos de avanzada, ya que los líderes sacaron una ventaja considerable. La clasificación final quedó encabezada por el australiano Lucas Herbert, integrante de Ripper GC, quien se quedó con el título tras cerrar con un acumulado de -24. Herbert firmó rondas de -8, -9, -4 y -3 para terminar con cuatro golpes de ventaja sobre el español Sergio García, segundo con -20 (rondas de -6, -7, -5 y -2).

El tercer puesto fue para el estadounidense Bryson DeChambeau, representante de Crushers GC, con un total de -19. Más atrás aparecieron el sudafricano Dean Burmester con -18 y el español Josele Ballester con -17.

Niemann terminó octavo en Virginia. Foto: @livgolf_league

Eso sí, el golfista chileno finalizó por delante de varios jugadores que comenzaron la jornada en mejor posición y logró su mejor tarjeta del torneo justamente en el cierre. El resultado le permitió a Niemann volver a terminar dentro de los diez mejores de un torneo de LIV Golf. Eso le permite, de paso, sumar puntos para el ranking mundial.

La actuación de Niemann llega justo después de que el chileno pusiera en duda su futuro en el torneo. “Todo lo que pasó era necesario que pasara y va a ser bueno. Creo que Scott (O’Neil, director ejecutivo del Tour) y su equipo van a hacer un gran trabajo. Será bueno tener esa presión de conseguir dinero y eso será bueno para la liga. Me encantaría seguir jugando golf, sería bueno ir al DP World Tour (el circuito europeo), no tengo estatus ahí, pero me gustaría y si algún día puedo regresar al PGA Tour, me encantaría. Son escenarios si desaparece el LIV, pero no creo que eso suceda”, señaló este sábado.

Torque, debajo de las expectativas

En la competencia por equipos, el Torque GC de los latinos terminó en el octavo lugar con un acumulado de -29. El equipo del chileno registró rondas de -9, -3, -11 y -6 durante el campeonato y quedó lejos de la disputa por el título colectivo.

La clasificación por elencos terminó con un empate en el primer lugar entre 4Aces GC y Fireballs GC, ambos con un total de -49. El tercer puesto fue para Legion XIII con -48, mientras que Crushers GC cerró cuarto con -44.