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    Céspedes y Palavecino, con tarjeta roja: revisa las expulsiones en el friccionado partido entre la UC y Ñublense

    Tanto los chillanejos como los cruzados se quedaron con un hombre menos en el duelo del Grupo B de la Copa de la Liga.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Matías Palavecino y Diego Céspedes se fueron expulsados en el duelo entre la UC y Ñublense DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    El partido entre Universidad Católica y Ñublense, válido por la quinta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, tiene mucho en juego. De obtener un triunfo, los cruzados igualan en puntaje a los chillanejos y dejan todo abierto de cara a la jornada final. En contraparte, si los sureños se llevan los tres puntos, dejan matemáticamente sin chances de clasificar a los de la precordillera.

    A raíz de la importancia de este cotejo, es que los jugadores de ambos elencos están protagonizando un friccionado cometido. Sin ir más lejos, tanto en la vereda de la UC como en la de Ñublense están con un jugador expulsado producto del exceso de fuerza.

    Los primeros que se quedaron con uno menos fueron los forasteros. Diego Céspedes cometió dos infracciones de tarjeta amarilla y se debió retirar de la cancha tan solo a los 27 minutos. Tras cartón llegó el gol de Justo Giani, que aprovechó la superioridad numérica.

    Sin embargo, el conjunto de la Franja también vio partir a uno de los suyos. En una disputa de balón, Matías Palavecino acusó un manotazo de Jovanny Campusano. No obstante, el jugador de los universitarios propinó un duro planchazo en su intento de exagerar la acción y, después de una revisión en el VAR, acabó en las duchas. Es su segunda expulsión en este torneo: la primera ocurrió en la primera jornada, ante Universidad de Concepción.

    Revisa las expulsiones aquí:

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