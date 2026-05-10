Céspedes y Palavecino, con tarjeta roja: revisa las expulsiones en el friccionado partido entre la UC y Ñublense

El partido entre Universidad Católica y Ñublense, válido por la quinta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga, tiene mucho en juego. De obtener un triunfo, los cruzados igualan en puntaje a los chillanejos y dejan todo abierto de cara a la jornada final. En contraparte, si los sureños se llevan los tres puntos, dejan matemáticamente sin chances de clasificar a los de la precordillera.

A raíz de la importancia de este cotejo, es que los jugadores de ambos elencos están protagonizando un friccionado cometido. Sin ir más lejos, tanto en la vereda de la UC como en la de Ñublense están con un jugador expulsado producto del exceso de fuerza.

Los primeros que se quedaron con uno menos fueron los forasteros. Diego Céspedes cometió dos infracciones de tarjeta amarilla y se debió retirar de la cancha tan solo a los 27 minutos. Tras cartón llegó el gol de Justo Giani, que aprovechó la superioridad numérica.

Sin embargo, el conjunto de la Franja también vio partir a uno de los suyos. En una disputa de balón, Matías Palavecino acusó un manotazo de Jovanny Campusano. No obstante, el jugador de los universitarios propinó un duro planchazo en su intento de exagerar la acción y, después de una revisión en el VAR, acabó en las duchas. Es su segunda expulsión en este torneo: la primera ocurrió en la primera jornada, ante Universidad de Concepción.

Revisa las expulsiones aquí:

🟥🏆👹 El momento que cambió el partido



Diego Céspedes le entró muy fuerte al Cimbi Cuevas y vio su segunda amarilla, dejando con 10 a Ñublense en su visita a #LosCruzados en este #MatchdayDomingo por la Fecha 5 de la #CopaDeLaLiga2026.



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