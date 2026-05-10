SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Preocupación en España y Argentina: lesiones ponen en duda la presencia de dos de sus figuras en el Mundial

    La Furia Roja y la Albiceleste sufren por las complicaciones físicas de dos piezas claves. Ambos futbolistas no tienen su puesto asegurado sus respectivas nóminas para la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    España y Argentina tienen dudas de cara al Mundial tras las lesiones de dos piezas fundamentales.

    Se encienden las alarmas en España producto de la lesión de Nico Williams. El atacante del Athletic Club abandonó el San Mamés producto de una molestia muscular en los isquiotibiales y su presencia en la convocatoria para el Mundial es una incógnita.

    A los 35′ de la caída por la mínima ante el Valencia, el delantero fue sustituido por su hermano Iñaki, que tuvo evidentes muestras de preocupación.

    Williams venía de retornar a las canchas hace unos partidos. Sufrió con una severa pubalgia que ya lo había puesto en duda para la Copa del Mundo. Sin embargo, tras su regreso, parecía reencontrarse con su mejor nivel.

    Por ahora, su presencia en Norteamérica 2026 está en duda. Este lunes, el atacante se someterá a exámenes médicos para determinar la gravedad de una lesión que ocurre a menos de dos semanas para que Luis de la Fuente dé a conocer el listado para el Mundial. Todo indica que se perderá el resto de la temporada, con la incógnita del certamen planetario.

    Una duda en la Albiceleste

    En Argentina también se desató la preocupación. Nahuel Molina sufrió un desgarro en la derrota del Atlético de Madrid, por 1-0, a manos del Celta de Vigo.

    La noticia encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que tiene al lateral como un fijo en su nómina.

    Según informó TyC Sports, Molina sufrió un desgarro grado 1, por lo que su recuperación sería de unos 21 días. En caso de que ese sea el diagnóstico, el defensor podría llegar en plenitud física al debut de la Albiceleste por el Grupo J, ante Argelia, el 16 de junio.

    No obstante, aún debe realizarse los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de la lesión. En tanto, Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para oficializar la lista de convocados para el Mundial.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoMundial 2026Norteamérica 2026Selección ArgentinaSelección de EspañaLionel ScaloniLuis de la FuenteNico WilliamsNahuel Molina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya

    Verónica Encina y ‘ley sin escape’: “No se puede defender a alguien que no existe, esto afecta un derecho fundamental”

    Robo en Lo Prado deja al descubierto presunto microtráfico de drogas en domicilio de la víctima

    Comunidad palestina de Chile critica cita de Kast con presidente israelí y acusan “incoherencia”

    Agresión a diputado Javier Olivares (PDG) genera rechazo entre parlamentarios de diversos sectores

    Lo más leído

    1.
    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    2.
    La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

    La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

    3.
    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

    4.
    La peor semana del Real Madrid: Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga en la cara del archirrival

    La peor semana del Real Madrid: Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga en la cara del archirrival

    5.
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular
    Chile

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Franco Parisi condena agresión contra Javier Olivares y amenazas a Jaime Araya

    Verónica Encina y ‘ley sin escape’: “No se puede defender a alguien que no existe, esto afecta un derecho fundamental”

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad
    Negocios

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    Cómo cambiar la tendencia

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”
    El Deportivo

    La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    La emoción de Hansi Flick por la muerte de su padre horas antes del título con el Barcelona: “Nunca olvidaré este día”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes
    Cultura y entretención

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”
    Mundo

    Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”

    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral

    Uranio en disputa: El punto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?