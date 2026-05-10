Preocupación en España y Argentina: lesiones ponen en duda la presencia de dos de sus figuras en el Mundial

España y Argentina tienen dudas de cara al Mundial tras las lesiones de dos piezas fundamentales.

Se encienden las alarmas en España producto de la lesión de Nico Williams. El atacante del Athletic Club abandonó el San Mamés producto de una molestia muscular en los isquiotibiales y su presencia en la convocatoria para el Mundial es una incógnita.

A los 35′ de la caída por la mínima ante el Valencia, el delantero fue sustituido por su hermano Iñaki, que tuvo evidentes muestras de preocupación.

Williams venía de retornar a las canchas hace unos partidos. Sufrió con una severa pubalgia que ya lo había puesto en duda para la Copa del Mundo. Sin embargo, tras su regreso, parecía reencontrarse con su mejor nivel.

Por ahora, su presencia en Norteamérica 2026 está en duda. Este lunes, el atacante se someterá a exámenes médicos para determinar la gravedad de una lesión que ocurre a menos de dos semanas para que Luis de la Fuente dé a conocer el listado para el Mundial. Todo indica que se perderá el resto de la temporada, con la incógnita del certamen planetario.

Una duda en la Albiceleste

En Argentina también se desató la preocupación. Nahuel Molina sufrió un desgarro en la derrota del Atlético de Madrid, por 1-0, a manos del Celta de Vigo.

La noticia encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que tiene al lateral como un fijo en su nómina.

Según informó TyC Sports, Molina sufrió un desgarro grado 1, por lo que su recuperación sería de unos 21 días. En caso de que ese sea el diagnóstico, el defensor podría llegar en plenitud física al debut de la Albiceleste por el Grupo J, ante Argelia, el 16 de junio.

No obstante, aún debe realizarse los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de la lesión. En tanto, Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para oficializar la lista de convocados para el Mundial.