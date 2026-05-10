La nueva súplica de la hija de Nelson Acosta tras ser internado de urgencia: “Quiero cumplir con el deseo de mi padre”

Silvana Acosta, hija de Nelson Acosta, volvió a referirse sobre el complejo momento de salud que vive su padre, que sufre el mal de Alzheimer y actualmente se encuentra internado de urgencia. También entregó un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño tras su dramático pedido de ayuda.

“Les quiero mandar a todos un gran beso y abrazo por todo el apoyo que le han dado al video que subí el fin de semana pasado. Las muestras de cariño fueron enormes, me llena de orgullo saber que mi papá es tan querido”, comenzó señalando en un video difundido en sus redes sociales.

Su objetivo es poder utilizar los recursos del exentrenador de la Roja, los cuales asegura que están bloqueados. “Por eso mismo, porque están todos tan preocupados, quería contarles que mi papá efectivamente está hospitalizado. Como vengo advirtiendo a los tribunales hace varios meses, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que tiene, hace que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención”, añadió.

También reiteró su mensaje para que Acosta reciba los cuidados que necesita: “Lo que yo quiero como hija y lo que estoy insistiendo, y por lo que pedí ayuda, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso. Él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana, todos sus seguros ahí, era la atención que a él le gustaba”, indicó.

“Entonces, quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que era atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado. Aprovecho de pedirles una vez más con sus rezos y buenos deseos para que mi papá se mejore lo antes posible, no tenga dolores. Les mando mucho amor”, sentenció.