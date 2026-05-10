Uranio en disputa: El punto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz

Los negociadores iraníes entregaron a los mediadores de Pakistán su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para consolidar el alto el fuego y comenzar un proceso de negociación definitivo para poner fin a la guerra, según informó este domingo la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA.

“La respuesta de la República Islámica de Irán a la última propuesta estadounidense de alto el fuego se ha enviado hoy a través del mediador paquistaní”, comunicó la agencia mediante su canal de Telegram.

Ahora mismo hay sobre la mesa un memorándum de entendimiento de 14 puntos que, a grandes rasgos, propone una extensión indefinida del alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Además, el documento comprende el inicio de un período de 30 días de negociaciones sobre un acuerdo detallado para abrir el estrecho de Ormuz, limitar el programa nuclear de Irán y levantar las sanciones estadounidenses, según informaron hace unos días al portal estadounidense Axios fuentes próximas a las conversaciones.

Terminal de exportación petrolera de la isla de Jark, Irán. Foto: Archivo

Sobre la suspensión del programa nuclear iraní existen todavía grandes discrepancias. Tres fuentes consultadas por Axios indicaron que Estados Unidos ha propuesto que Irán suspenda su programa durante 20 años, mientras que Teherán solo admitirá una paralización parcial hasta 2031.

Irán también debe responder si finalmente entregará a Estados Unidos los cerca de 400 kilos de uranio enriquecido en su poder, imprescindibles para la fabricación de una posible bomba atómica -pretensión sobre la que Teherán lleva años renegando- que todavía guarda en sus almacenes.

En el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Estados Unidos se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de dólares en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo.

Una propuesta “seria”

Previo a la respuesta de Teherán, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había declarado que Washington esperaba una réplica de Irán a sus propuestas para un acuerdo provisional que ponga fin al conflicto en Medio Oriente, mientras la República Islámica acusa a Estados Unidos de violar el frágil alto el fuego anunciado el mes pasado.

Según consignó The Guardian, la respuesta de Irán se da en el contexto de las mayores escaladas de violencia en el disputado estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que comenzó la tregua informal. Y este aumento de violencia se produjo tras el anuncio de Donald Trump -seguido de una rápida pausa- de una nueva misión naval destinada a abrir la estratégica vía marítima.

Pero, a pesar de los enfrentamientos, continúan los esfuerzos diplomáticos. Pakistán, como mediador, envió un breve memorándum a Irán que, según Estados Unidos, podría servir de base para un alto el fuego más sólido y permitir nuevas conversaciones.

Durante una visita a Roma, Italia, Rubio sostuvo: “Esperamos una respuesta de ellos hoy mismo… Espero que sea una oferta seria, de verdad… La esperanza es que nos permita iniciar un proceso serio de negociación".

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca el viernes por la noche, Trump dijo que esperaba una respuesta de Irán pronto. “Supuestamente recibiré una carta esta noche”, afirmó.

El secretario de Estado de, Marco Rubio, junto a Donald Trump. Foto: Archivo

Uranio en disputa

Respecto al programa nuclear iraní, que hasta ahora ha sido uno de los principales puntos de desacuerdo de las negociaciones entre Teherán y Washgton, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Fuerza Espacial norteamericana está siguiendo con sus satélites la situación actual del uranio enriquecido de Irán según información de Europa Press.

El mandatario -quien asegura que las principales instalaciones de enriquecimiento están sepultadas tras los ataques estadounidenses de junio del año pasado- avisó a las autoridades iraníes de que no se les ocurra acercarse al lugar para extraerlos o, de lo contrario, “volará todo por los aires”.

Trump se refiere a unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que, siempre según la versión oficial estadounidense, quedó sepultado bajo toneladas de escombros tras la ola de bombardeos que desencadenó en 2025 contra las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán.

Por otro lado, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), asegura que Irán todavía no ha comenzado operación alguna para trasladar el uranio enterrado en Isfahán (unos 200 kilos, aproximadamente la mitad de la cantidad total). Pero el director de la agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, ha admitido que, dado que Irán no ha admitido la presencia de inspectores de la organización, todo se mueve en el terreno de la conjetura.

En cualquier caso, y durante su entrevista con el programa de TV Full Measure, Trump se mostró convencido de que Estados Unidos se hará con el uranio “en algún momento”.

Is the Iran war over?

An excerpt from today's interview with President Trump at the White House.@realDonaldTrump

Watch Full Measure this weekend on TV (see station list here: https://t.co/A8G8ybxupX)

or online at https://t.co/kARPZiS4w1 Sunday after 10:30am ET

or our FullMeasure… pic.twitter.com/bDaGw5O57A — Sharyl Attkisson 🕵️‍♂️💼🥋 (@SharylAttkisson) May 6, 2026

“Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Espacial que está vigilándolo. Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires”, ha amenazado el presidente norteamericano.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, sostuvo en una entrevista del programa 60 Minutes que la guerra contra el régimen islámico no terminará hasta acabar con el programa nuclear iraní.

“(La guerra) no está terminada porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que tiene que ser sacado de Irán”, dijo Netanyahu. “Todavía hay centrales de enriquecimiento que deben ser desmanteladas, grupos proxy apoyados por Irán y misiles balísticos que producen”, siguió el premier israelí.

“I think it accomplished a great deal, but it’s not over,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells 60 Minutes about the war in Iran. Netanyahu says highly enriched uranium must be removed from Iran and believes “it can be done physically.” pic.twitter.com/N5XbvzpYa0 — 60 Minutes (@60Minutes) May 10, 2026

Luego concluyó la idea señalando que “todo eso sigue ahí” y que “hay trabajo por hacer”.

Trump renovó este domingo sus críticas contra Irán, poco después de que el país enviara su respuesta a la propuesta de paz de EE.UU. a través de un mediador paquistaní.

“Irán ha estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años (¡RETRASAR, RETRASAR, RETRASAR!)”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Iran has been playing games with the United States, and the rest of the World, for 47 years (DELAY, DELAY, DELAY!), and then finally hit “pay dirt” when Barack Hussein Obama became President. He was not only good to them, he was great, actually going to their side, jettisoning… pic.twitter.com/kstF43sppU — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 10, 2026

No está claro si EE.UU. ya pudo revisar la más reciente propuesta iraní y el presidente no hizo referencia directa a ella en su publicación. Trump agregó que Irán “¡ya no seguirá riéndose!”.

EE.UU. estableció una “línea roja muy clara” en su más reciente propuesta, dijo más temprano este domingo el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz.

“El presidente Donald Trump ha dejado claro que nunca tendrán un arma nuclear y que no pueden mantener como rehén a las economías del mundo”, dijo Waltz en Fox News Sunday.

Por su parte, altos funcionarios iraníes emitieron declaraciones desafiantes sobre las perspectivas de negociación.

“Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de diálogo o negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, escribió el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en X.

هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم یا عقب‌نشینی نیست. بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 10, 2026

“Más bien, el objetivo es defender los derechos de la nación iraní y proteger los intereses nacionales con firmeza”, agregó.

“El tiempo juega en contra de los estadounidenses. Les conviene no actuar imprudentemente y no hundirse más en el pantano en el que han caído”, escribió Ebrahim Rezaie, integrante de la comisión de seguridad del Parlamento iraní.

“La mejor opción es rendirse y hacer concesiones. Deben adaptarse al nuevo orden regional”, afirmó Rezaie.

El vicepresidente de línea dura del Parlamento iraní, Ali Niksad, dijo que EE.UU. eligió poner a prueba su “suerte contra un Irán grande y poderoso, y ahora debe aceptar las consecuencias”.

⚡️⚡️ #UltimoMinuto | Irán



Portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei:



- Algunos países de la región han enviado mensajes a Irán.



- La guerra no ha terminado y no hemos presenciado un alto el fuego genuino.



- Bahréin y… pic.twitter.com/OLAb3IEWJn — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) May 10, 2026

Los medios estatales iraníes han dado pocos detalles sobre la respuesta enviada a través de un mediador paquistaní, más allá de señalar que “según el marco propuesto, las negociaciones en esta etapa se centrarán en el tema de poner fin a la guerra en la región”.

En paralelo, el Ejército iraní advirtió que países que apliquen sanciones contra Irán “enfrentarán problemas” al usar esta vía marítima clave.