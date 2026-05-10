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    EN VIVO

    En vivo: la UC recibe a Ñublense en el Claro Arena en un duelo crucial de la Copa de la Liga

    Los cruzados necesitan obtener una victoria en la precordillera para seguir con vida en el Grupo B.

    Universidad Católica recibe a Ñublense por la Copa de la Liga FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 1-0 Ñublense

    Actualiza el relato

    Dos amarillas en la UC

    52′. Fernando Zampedri por reclamos y Branco Ampuero por no devolver una pelota.

    ¡Arranca el segundo tiempo!

    45′. La UC y Ñublense, con un hombre menos cada uno, disputa el complemento en el Claro Arena.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+6′. En un partido altamente friccionado, con una expulsión para cada lado, la UC se impone por la cuenta mínima a Ñublense y se acerca en el Grupo B de la Copa de la Liga.

    Tarjeta roja para la UC

    45′+2′. En la disputa de un balón, Palavecino le da un planchazo a Campusano. Tras la revisión de Cabero en el VAR, no duda en mostrarle la cartulina.

    Ahora contiene Nicola Pérez

    39′. Remata Palavecino desde media distancia, pero el portero chillanejo lo evita lanzándose a su derecha.

    Aparece Darío Melo

    35′. Gran intervención del portero de la UC, que contiene con los pies un disparo frontal de Plaza.

    ¡Gol de Universidad Católica!

    30′. Justo Giani aprovecha un pase filtrado de Jhojan Valencia y bate al portero Nicola Pérez.

    Tarjeta roja en Ñublense

    27′. Diego Céspedes, por doble amarilla, deja con 10 a los chillanejos.

    La UC gana metros, mientras Ñublense apuesta a la contra

    10′. Los cruzados han llegado en bloque, a través de Palavecino y Montes. Los chillanejos salen rápido desde el fondo, intentando pillarlos mal parados.

    ¡Comienza el partido!

    1′. La UC y Ñublense ya se enfrentan en el Claro Arena, en un duelo que puede definir el Grupo B de la Copa de la Liga.

    La tabla del Grupo B de la Copa de la Liga

    1° Ñublense: 10 puntos y +5

    2° Universidad Católica: 7 puntos y +2

    3° Universidad de Concepción: 4 puntos y -3

    4° Cobresal: 4 puntos y -4

    La formación titular de Ñublense

    La formación titular de la UC

    Universidad Católica recibe a Ñublense en el Claro Arena

    Los cruzados se enfrentarán a los chillanejos en un duelo clave del Grupo B de la Copa de la Liga. Si los sureños si llevan la victoria, eliminará del certamen al equipo de Garnero

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCUniversidad CatólicaÑublenseCopa de la LigaFútbolFútbol chileno

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