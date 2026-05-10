En vivo: la UC recibe a Ñublense en el Claro Arena en un duelo crucial de la Copa de la Liga
Los cruzados necesitan obtener una victoria en la precordillera para seguir con vida en el Grupo B.
Minuto a minuto
Universidad Católica 1-0 Ñublense
Dos amarillas en la UC
52′. Fernando Zampedri por reclamos y Branco Ampuero por no devolver una pelota.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. La UC y Ñublense, con un hombre menos cada uno, disputa el complemento en el Claro Arena.
¡Final del primer tiempo!
45′+6′. En un partido altamente friccionado, con una expulsión para cada lado, la UC se impone por la cuenta mínima a Ñublense y se acerca en el Grupo B de la Copa de la Liga.
Tarjeta roja para la UC
45′+2′. En la disputa de un balón, Palavecino le da un planchazo a Campusano. Tras la revisión de Cabero en el VAR, no duda en mostrarle la cartulina.
Ahora contiene Nicola Pérez
39′. Remata Palavecino desde media distancia, pero el portero chillanejo lo evita lanzándose a su derecha.
Aparece Darío Melo
35′. Gran intervención del portero de la UC, que contiene con los pies un disparo frontal de Plaza.
¡Gol de Universidad Católica!
30′. Justo Giani aprovecha un pase filtrado de Jhojan Valencia y bate al portero Nicola Pérez.
Tarjeta roja en Ñublense
27′. Diego Céspedes, por doble amarilla, deja con 10 a los chillanejos.
La UC gana metros, mientras Ñublense apuesta a la contra
10′. Los cruzados han llegado en bloque, a través de Palavecino y Montes. Los chillanejos salen rápido desde el fondo, intentando pillarlos mal parados.
¡Comienza el partido!
1′. La UC y Ñublense ya se enfrentan en el Claro Arena, en un duelo que puede definir el Grupo B de la Copa de la Liga.
La tabla del Grupo B de la Copa de la Liga
1° Ñublense: 10 puntos y +5
2° Universidad Católica: 7 puntos y +2
3° Universidad de Concepción: 4 puntos y -3
4° Cobresal: 4 puntos y -4
La formación titular de Ñublense
La formación titular de la UC
Universidad Católica recibe a Ñublense en el Claro Arena
Los cruzados se enfrentarán a los chillanejos en un duelo clave del Grupo B de la Copa de la Liga. Si los sureños si llevan la victoria, eliminará del certamen al equipo de Garnero
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