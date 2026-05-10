Una opaca versión de la U: Gago tropieza con una aguerrida Unión La Calera e hipoteca sus chances en la Copa de la Liga

Tras una semana convulsionada, marcada por el allanamiento de la PDI al CDA, la U tampoco pudo poner la calma en el plano deportivo. Universidad de Chile cayó en su visita a Unión La Calera, por la mínima, y perdió la primera opción en el Grupo D de la Copa de la Liga. Los azules, de opaco partido, se aferran al milagro para meterse en semifinales.

Los cementeros se instalaron en la cima con Audax Italiano (con diez puntos), que cerrará ante la U (que se quedó con siete). Los azules necesitan ganar y que un buen aspectado conjunto calerano no sume ante un eliminado Deportes La Serena, ya que la diferencia de gol les favorece en caso de igualdad de unidades.

Aferrándose al milagro

Gago debió mover la pizarra para afrontar el encuentro. Las lesiones de Nicolás Ramírez y Fabián Hormazábal significaron los ingresos de Franco Calderón y Nicolás Fernández. Por su parte, Charles Aránguiz retornó a la titularidad en desmedro del joven Lucas Barrera, que venía teniendo un gran rendimiento como el eje azul. Además, el técnico transandino dio un remezón al dejar fuera de la convocatoria a Javier Altamirano, quien ha tenido un año de un deslucido rendimiento. Fue una decisión netamente futbolística.

La U continuó la presión alta que le dio resultados en duelos anteriores, aunque La Calera no tuvo reparos en intentar realizar su juego desde abajo. Cuando los cementeros lograron sortear esa línea, incomodaron a los azules corriendo a campo abierto. Las transiciones rápidas fueron su mejor forma de hacer daño.

Fue un inicio intenso, con ambos equipos intentando asumir el protagonismo, pero sin ocasiones claras para ninguno. Y cuando la U parecía comenzar a dominar, vino el gol de Calera. Christopher Díaz, tras una gran corrida, habilitó a Pozzo. Este se llevó con una excesiva facilidad a Calderón, que falló groseramente en el timing. Habilitó a Carlo Villanueva (33’) para que marcara la apertura de la cuenta.

A los estudiantiles les costó generar. Vásquez no pudo ser incisivo, a Lucero no entró en juego y Guerrero no fue factor por derecha. El que más intentó fue Arce, aunque con poca claridad. Tuvo un remate a quema ropa que obligó a una grandísima intervención de Avellaneda justo antes del cierre del primer tiempo. Fue la única opción clara de la U.

Barrera ingresó por Aránguiz en el complemento, que inició con un penal de Cristián Gutiérrez sobre Fernández por un agarrón en el área. No obstante, tras llamado del VAR, el mundialista Cristián Garay desestimó su cobro inicial.

La U siguió sin claridad ni profundidad en el último tercio, por lo que ingresaron Lucas Assadi y Eduardo Vargas, quien retornó tras un mes fuera por lesión. Sin embargo, ninguno fue factor.

En el 63′, La Calera desperdició un contragolpe tres contra uno gracias a una heroica acción de Fernández. El corte del lateral le dio vida a los azules, que empujaron con más ganas que otra cosa. Fue una versión distante a lo que venía mostrando el equipo de Gago.

Tras constantes posesiones largas e incontables lateralizaciones, les fue prácticamente imposible superar la zaga calerana. Poblar el área y centrar terminó siendo la única vía. Así llegaron un par de opciones que terminaron en nada. Una de ellas fue un remate de Assadi que impactó en el vertical, en el 89′.

El cierre fue más movido que todo el encuentro. Lucero desperdició un cabezazo y Sáez falló un mano a mano ante Castellón, ambas en los descuentos. Una para cada lado. Finalmente, La Calera se quedó con un triunfo clave, mientras que la U solo se aferra al milagro para avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga.