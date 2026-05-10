El aviso de Álvaro Arbeloa tras la coronación del Barcelona: “Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve”

El Barcelona le asestó el golpe de gracia al Real Madrid. Los culés se coronaron como campeones de LaLiga en la cara de su archirrival tras imponerse por 2-0 ante los merengues, que sufrieron una semana plagada de polémicas, marcada por la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el uruguayo en el hospital.

Tras perder El Clásico y el certamen español, el técnico Álvaro Arbeloa atendió a los medios: ”No podemos decir muchas cosas porque entendemos la frustración y el desencanto. Lo único que podemos hacer es trabajar y mirar al futuro para aprender de lo que hemos hecho mal esta año. Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve y ahora mismo entiendo el enfado del aficionado como lo tenemos nosotros", comenzó señalando, notoriamente afectado.

El estratega se refirió a la ausencia de Kylian Mbappé, que continúa lesionado y ha sido blanco de las críticas: “Quedan dos semanas y según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al 100% y que hubiera comenzado desde el principio”, dijo.

También habló sobre el cierre de la temporada y en cómo deben reponerse: “Nuestra temporada ha acabado hoy pero no nos, pero lo que no podemos hacer es dejarnos. Defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros, que es el escudo del Real Madrid, y tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos en los próximos partidos”.

El lamento de Arbeloa

Arbeloa analizó el encuentro: “Ha sido un partido que se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto. Teníamos en frente un muy buen equipo y muy trabajado. La pena es no haber marcado alguna de las ocasiones que hemos tenido. A los jugadores les he pedido que se entregasen hasta el final y es lo que hemos intentado hacer”.

“Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar mucho rendimiento. Hemos tenido muchísimas bajas de jugadores importantes y a partir de ahí el club siempre va a intentar mejorar”, añadió.

Finalmente, se refirió a su futuro como técnico del Madrid: “Ya sabéis que seguramente tengamos una conversación con el club, como es normal, y yo solo quiero que el equipo acabe bien y eso va a ser en lo que ponga el foco”.

“Es algo que a mí no me corresponde analizar, pero necesitamos colectivamente dar un paso adelante y tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. Para mí ese es el principio y aprender de que hemos perdido muchos puntos que no deberíamos. Puedes jugar contra el Barça y perder, pero otros no”, sentenció.