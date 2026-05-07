Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

El Real Madrid tuvo una jornada realmente escandalosa. El entrenamiento de este jueves finalizó con una polémica pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Este último terminó en el hospital acompañado del técnico Álvaro Arbeloa.

El grave incidente, que fue catalogado como “el más grave jamás vivido en Valdebebas”, ocurrió justo previo a El Clásico ante el Barcelona. Este domingo 10 de mayo, ambos equipos se medirán en el Camp Nou, donde el cuadro culé podría coronarse como campeón de LaLiga en la cara de su archirrival.

Por otra parte, la polémica alcanzó el clímax de una crisis merengue que atraviesa múltiples flancos. En ella se encuentran la cachetada de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras o las críticas hacia Kylian Mbappé.

Precisamente, el galo volvió a estar en el centro de los dardos tras el escándalo de Valverde y Tchouaméni, una situación que reflejó el deterioro interno y las tensiones que se viven en el club.

El futbolista galo fue captado por las cámaras de El Chiringuito de Jugones mientras abandonaba la ciudad deportiva merengue. El francés dejó Valdebebas en su vehículo a carcajadas, lo que aumentó los cuestionamientos hacia él.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 🚨



🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'.



🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Mbappé, apuntado nuevamente

Mbappé dejó el recinto merengue con una sonrisa evidente, en una aparente llamada telefónica que iba teniendo mientras conducía.

El registro rápidamente se viralizó, encendiendo el malestar entre los fanáticos. El francés viene retornando tras haber sido visto de vacaciones en Cerdeña junto a Ester Exposito, su pareja.

Hubo numerosos registros de ambos en la isla italiana mientras el Real Madrid se encontraba disputando un crucial duelo por LaLiga. El atacante, en tanto, se encontraba lesionado.

Es por ello que este jueves regresó a las prácticas en Valdebebas, donde se sometió a pruebas que resultaron positivas. Mbappé realizó una pequeña parte del entrenamiento con el plantel para posteriormente realizar trabajos diferenciados en el gimnasio y con los fisioterapeutas.