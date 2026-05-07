Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Europapress

Lo que hace un mes parecía un viaje de aventura hacia las islas más remotas del planeta, hoy se ha transformado en una pesadilla marcada por el aislamiento y la incertidumbre de 150 pasajeros a bordo del MV Hondius.

Allí los tripulantes del barco permanecen confinados en sus camarotes tras un brote de hantavirus que ya ha dejado tres fallecidos .

Según informó CNN, otros tres pasajeros, presuntamente infectados, serán evacuados en las próximas horas.

Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Oceanwide Expeditions.

El barco, operado por Oceanwide Expeditions, permanece anclado frente a la costa de Praia, en Cabo Verde, mientras España ha aceptado recibir la nave en las Islas Canarias en un plazo estimado de tres a cuatro días .

El hantavirus puede provocar fatiga, fiebre y, en los casos más graves, insuficiencia orgánica y la muerte.

Dos de los fallecidos eran un matrimonio, y entre los tres enfermos que se espera evacuar se encuentra una persona “relacionada” con el tercer fallecido, según han comunicado las autoridades.

Aislamiento y mascarillas

Desde la cubierta del barco se divisa una franja de tierra lejana.

“Lo que ven allá delante de nosotros es Cabo Verde, pero no tenemos permiso para desembarcar allí”, relató en árabe el vlogger de viajes Kasem Hato en un video compartido en redes sociales y recogido por CNN.

A los pasajeros se les ha pedido aislarse y se han implementado estrictas medidas de higiene . Aun así, el ambiente a bordo, aseguran varios testimonios, dista del pánico.

“La mayoría de la gente a bordo se está tomando el asunto con mucha calma”, declaró Hato en otro registro desde la cubierta y su camarote.

Maria Van Kerkhove, directora interina de gestión de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que, aunque se sospecha transmisión de persona a persona en el barco, probablemente ocurrió solo entre contactos muy cercanos , como parejas o personal sanitario.

El riesgo para la población general sería “muy bajo”, agregó.

Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Europapress

Rutinas en confinamiento

En la práctica, la vida a bordo se ha reorganizado.

Los pasajeros pueden recibir sus comidas en los camarotes y salir de manera individual a cubierta para tomar aire fresco, pero no reunirse en zonas comunes . También se han cargado provisiones y suministros médicos adicionales.

“Estamos intentando seguir las recomendaciones que hemos recibido, como reducir el contacto directo con otros pasajeros y desinfectarnos las manos lo máximo posible”, explicó Hato a CNN.

“Nuestros días transcurren casi con normalidad (…) Intentamos mantenernos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes, etc.”, agregó a la cadena estadounidense.

Jake Rosmarin, otro pasajero, subrayó a CNN que, salvo los enfermos, “todos los demás a bordo están bien y de buen ánimo”.

En Instagram publicó un selfie desde la cubierta con la costa africana al fondo: “Me encuentro bien, estoy tomando aire fresco y la tripulación a bordo sigue atendiéndome y alimentándome bien”.

La fotógrafa de naturaleza Alejandra Rendon también elogió, en declaraciones recogidas por CNN, al equipo por “haber gestionado una situación tan improbable y desafortunada”.