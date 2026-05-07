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    Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Maipú

    Además, otros tres sujetos resultaron heridos por lo que fueron internados de gravedad en el Hospital El Carmen de Maipú.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre de 26 años murió tras recibir múltiples impactos de bala en horas de la noche en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

    Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando los sujetos llegaron hasta el Hospital El Carmen de Maipú, en un automóvil de color blanco.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el joven fallecido, de nacionalidad chilena, presentaba seis impactos de bala y habría ingresado sin signos vitales al centro de salud.

    Asimismo, otros tres hombres resultaron heridos de gravedad, por lo que permanecen internados en el recinto hospitalario.

    Según detalló la fiscal ECOH Camila Palma, “el día de hoy, a eso de las 10.30 horas aproximadamente, ingresaron tres personas lesionadas al Hospital El Carmen y una fallecida por múltiples disparos”.

    La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando los hechos con el fin de esclarecer lo ocurrido.

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