“Le devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa”: en Brasil destacan el triunfo de Vasco sobre Audax Italiano

Audax Italiano se complica en la Copa Sudamericana. Este miércoles, por la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo, cayó en el estadio Bicentenario La Florida por 1-2 ante Vasco da Gama, un resultado que deja al elenco de Brasil en el liderato del Grupo G con siete puntos.

Por lo mismo, los medios de ese país aplaudieron la reacción del Gigante de Colina, que comenzó perdiendo con un autogol de Alan Saldivia, pero que luego lo dio vuelta contra un elenco itálico que se había quedado con el primer partido entre ambos disputado en São Januário.

En O Globo escribieron: “Vasco devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa, venciendo a Audax Italiano por 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida en la Copa Sudamericana el miércoles. Saldivia marcó en propia puerta para abrir el marcador, pero Spinelli y Matheus França encarnaron al ‘equipo de la remontada’ y pusieron a Vasco definitivamente por delante”.

Foto: Vasco da Gama en X.

En tanto, Lance, uno de los medios más grandes de Río de Janeiro, puntualizó en la expulsión de Marcelo Ortiz a los 62′, la que derivó en un penal que comenzó a cambiar la historia para la visita: “La inferioridad numérica del equipo chileno, sumada al gol del empate, transformó por completo el encuentro”.

Renato Gaúcho, desde su casa

En tanto, el entrenador de Vasco, Renato Gaúcho, vio el compromiso desde el sillón de su casa. El estratega no pudo viajar a Chile producto de una sanción de la Conmebol. Sin embargo, esto no fue impedimento para que analizara el encuentro.

“No tuvimos una buena primera mitad, pero corregimos algunas cosas en el descanso. El equipo regresó con un propósito diferente y logramos una muy buena remontada, tres puntos más, y seguimos liderando la competición. El equipo jugó muy bien en la segunda mitad, los jóvenes entraron muy bien y nos ayudaron mucho, me gusta trabajar con ellos”, declaró en un video en las redes sociales del club.

En la próxima fecha de la fase de grupos, la quinta, Vasco da Gama tendrá un duro partido de visita ante Olimpia en Paraguay, mientras que Audax Italiano recibirá a Barracas Central de Argentina en La Florida.