Adulta mayor que se emocionó tras el gol de Alexis conmueve a Sevilla y es furor en las redes sociales

La imagen de la abuela sevillista emocionada durante el triunfo andaluz, con gol de Alexis.

Sevilla está inmerso en una dramática lucha por mantener la categoría. Este lunes vivieron una emotiva jornada, donde Alexis Sánchez tuvo un rol determinante anotando el único gol del partido frente a la Real Sociedad.

El tanto del chileno fue clave, porque los tres puntos significaron que el equipo andaluz saliera de la zona de descenso y se ubicara en el décimo séptimo lugar de la clasificación de La Liga, quedando apenas un punto por delante de Alavés.

Los hinchas que repletaron el Ramón Sánchez Pizjuán también lo entendieron así y se emocionaron hasta las lágrimas con la victoria gracias a la conquista del tocopillano. Eso fue lo que le ocurrió a una adulta mayor que no pudo contener sus sentimientos tras la anotación del triunfo.

La mujer, de avanzada edad, se aprecia con la cabeza mirando al suelo, como si estuviera rezando, suspirando o pidiendo por el éxito de su equipo. La imagen conmovió tanto a hinchas nervionenses como vascos y acumuló más de 110 mil reproducciones.

“Esta señora es la viva imagen del sevillismo. Mis respetos a ella. Mi admiración a ella. Viva el Sevilla, coño!”, escribió un fanático andaluz en X. Mientras que otro de la Real Sociedad escribió: “En el minuto 94 apareció en TV una abuela muy mayor del Sevilla no queriendo mirar el partido y en ese momento dije: que no meta la Real. Me hago mayor”.

Esta señora es la viva imagen del sevillismo. Mis respetos a ella. Mi admiración a ella. Viva el Sevilla, coño! pic.twitter.com/IbvJxEZdoP — Andrés (@andres_ps1) May 4, 2026

El desahogo del chileno

El chileno se mostró muy contento por su actuación. “No hay que relajarse. Ahora el sábado tenemos otra final. Para mí es un partido normal, marqué y ahora ya estoy pensando en el próximo partido”, indicó.

“En esta instancia me gusta estar tranquilo, con mucha calma para decidir la jugada y tener la paciencia para definir”, explicó Sánchez a los medios oficiales del club nervionense.

Consultado sobre el complicado momento que vive la institución, el delantero nacional afirmó que “por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”.

Este sábado, a las 10.15 hora de Chile, Sevilla se juega otra final, cuando reciba a Espanyol (39 puntos), un equipo que también llega complicado en la tabla. De hecho, ha sumado apenas seis puntos en la segunda rueda.