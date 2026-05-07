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    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    El exdefensor sigue ligado al fútbol en diversas facetas. El analista, influencer, tiene un complejo deportivo y una agencia de representación de jugadores. Ahora aspira a ser propietario de un equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño, creo que tengo las competencias necesarias”. Andres Pina/Photosport

    Marcos González (45 años) está inserto en el fútbol a través de varias facetas. Si bien su etapa como jugador terminó hace algunas temporadas, hoy es representante, analista y reconoce que su intención es transformarse en propieatario de un club. En entrevista con El Deportivo explica sus distintas dimensiones.

    Luego de su carrera sorprendió con una faceta de influencer, ¿sigue con eso?

    Sí, sigo con el tema de TikTok, Instagram, las redes sociales. También estoy en una empresa de representación de jugadores. Estoy ahí trabajando para poder ayudar a muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos el el fútbol así que estoy haciendo varias cosas. Ahí trabajo con Aldo Maldonado, se llama Nueva Fútbol. Estamos tratando de asesorar y ayudar a los muchachos.

    Ustedes ayudaron a Cristóbal Campos tras el accidente...

    Sí, lo ayudamos un poco en ese proceso, tratando de buscar algunas oportunidades. Pero él también está en un tema muy delicado, judicial, así que se complicó un poco. Lamentablemente terminó así.

    En su rol de empresario, ¿ha estado interesado en comprar algun club?

    Sería ideal. Es un sueño. Si logramos concretar algún con club y ser dueños, sería muy bueno, porque creo tener las competencias necesarias como para poder hacerlo bien.

    ¿Ha tenido negociaciones?

    Estamos evaluando esas situaciones, no es como comprarse un par de zapatillas, son palabras mayores, entonces estamos evaluando.

    González en su último paso por Universidad de Chile.

    ¿Ha conversado con clubes de Primera División?

    Todo depende mucho del presupuesto, del tiempo y de la disposición también de la gente. Tanto de la que quiera vender como también la nuestra, para poder comprar y tener los presupuestos necesarios.

    Dice que tiene las competencias, ¿qué metas se colocaría si compra un club?

    Hay que empezar siempre aterrizado, con los pies bien sobre la tierra, pensando primero en el día a día, en que el trabajo sea bien hecho dentro del campo de juego y también en la parte administrativa. El día a día lo que te va dejando un poco más claro para dónde vas.

    Hay futbolistas que después del retiro no les gusta seguir ligado a la actividad, ¿no fue su caso?

    No fue tan inmediato... tengo un complejo deportivo en Talagante entonces me dediqué un poco a administrarlo. Tenía a mis hijos y tuve que delegar algunas cosas y dedicarme un poco más a ellos. Ahora tengo más tiempo porque ya crecieron mis niños. Uno está en Deportes Concepción y mi hija, que también hace deporte, está en España. Tengo más tiempo para dedicarme a la parte profesional.

    ¿Nunca recompuso su relación con Jorge Sampaoli?

    Quedó así, yo no tengo rencor. Pasa el tiempo y uno va entendiendo algunas cosas que en su momento cuestan. Hoy puedo entender con mayor claridad y sacar mis conclusiones, así que todo tranquilo, de mi parte por lo menos.

    ¿Se refiere a las decisiones que toman los entrenadores para armar sus equipos?

    No del todo... si tú miras como está el fútbol hoy, con tanto representante entre medio, con decisiones que no las toman los gerentes deportivos ni los entrenadores, sino que las toman otras personas, que a veces son los mismos dueños. Hay un montón de factores que uno va comprendiendo. En ese momento recién estaba empezando esto de que las decisiones no las tomaba el entrenador, sino otras personas.

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