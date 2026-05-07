Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

Un estudiante perdió la vida en horas de la noche tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en una clase práctica en el instituto educacional Inacap en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en el establecimiento ubicado en Manuel Rodríguez con Avenida Américo Vespucio, donde el joven de 21 años en el marco de un trabajo práctico se encontraba manipulando un tablero eléctrico.

Según detalló la comisaria Karla Alarcón de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “en horas de la noche, en circunstancias de una clase al interior del recinto educacional, uno de los estudiantes, quien se encontraba manipulando un tablero eléctrico, recibió una descarga, siendo auxiliado por sus mismos compañeros y posteriormente por personal médico que acudió hasta este recinto, falleciendo sin embargo posteriormente al interior del mismo”.

De acuerdo a lo que añadió, “respecto de la responsabilidad y de las circunstancias del hecho, hasta el momento aún se continúan las diligencias y las pericias que permitan establecer qué es lo que realmente pasó, y si es que le existe o no responsabilidad, tanto al recinto educacional o a la persona que se encontraba manipulando las cosas”.