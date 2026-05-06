“El gobierno pasado salía a balazos”: el burlesco posteo que borró el Ministerio de Seguridad sobre el operativo de Temucuicui

A lo largo del día, distintas autoridades gubernamentales, así como también parlamentarios del oficialismo, han celebrado públicamente el operativo policial realizado durante la madrugada de este miércoles , dirigido por Carabineros y el Ministerio Público, en Temucuicui, el que terminó con cinco personas detenidas.

Una de ellas fue la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quinen publicó en su cuenta de X: “Allanamiento en Temucuicui con 5 detenidos por Ley 20.000. Impecable operativo de Carabineros y Fiscalía con apoyo del Ejercito. El Estado recupera el Control”.

La ministra Trinidad Steinert. Andres Perez

Hubo un mensaje, sin embargo, que no pasó desapercibido en redes sociales. A las 15:29 horas de esta tarde, un nuevo post apareció en la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública en X.

“Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, decía el mensaje.

El mensaje hacía referencia a la fallida visita de la exministra del Interior Izkia Siches (de la administración del expresidente Gabriel Boric). En marzo de 2022, la médica no pudo ingresar a esa zona luego de que en el trayecto hacia el lugar realizaran una serie de disparos al aire y cortaran el camino con barricadas. El posteo en X fue efímero. A las 15:47 horas, ya estaba eliminado.

Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Consultados respecto a esta publicación, desde el ministerio explicaron que fue una equivocación de la persona a cargo de redes sociales y que el post se eliminó de inmediato.