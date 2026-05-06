Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
A propósito de los cuestionamientos de la oposición a la iniciativa, el jefe de Estado dijo que este es precisamente el momento de recibir “propuestas concretas”, pero se quejó de que solamente hay críticas con slogans.
El Presidente José Antonio Kast aseguró que el gobierno mantendrá la urgencia al proyecto de megarreforma, a pesar de los riesgos advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
“El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar. Pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, afirmó el jefe de Estado.
La suma urgencia es una herramienta constitucional mediante la cual el Presidente de la República obliga al Congreso a despachar un proyecto de ley en un plazo máximo de 10 días hábiles (o 15, según el trámite), agilizando su tramitación prioritaria ante otras iniciativas.
En un punto de prensa tras participar en el Salmon Summit que se realiza en Puerto Montt, Kast abordó las consultas de la prensa en torno a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa por parte de la oposición. En esa línea, dijo que que este es precisamente el momento de recibir “propuestas concretas” y no únicamente críticas.
“Si hay un debate, bueno, que se dé ahora. Que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son slogans. No hemos visto una propuesta concretas de algún parlamentario de oposición”, dijo el presidente.
A pesar de las advertencias del organismo, Kast reforzó la idea matriz del proyecto de Reconstrucción Nacional que busca finalmente acelerar las tasas de crecimiento de la economía chilena.
“Todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre”, declaró.
El dura evaluación del CFA
El CFA expuso una crítica visión del proyecto insignia de la administración Kast, específicamente en lo relacionado con las finanzas públicas.
“El contexto de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el informe financiero del proyecto se realice con un enfoque de prudencia fiscal”, comenzó señalando la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.
En la exposición, la economista expresó que el proyecto combina medidas de gasto, modificaciones tributarias y medidas de simplificación regulatoria, con el objetivo de elevar el crecimiento tendencial de la economía, además de contemplar medidas transitorias y otras de carácter permanente.
“En ese escenario, el Informe Financiero considera que el impacto fiscal del proyecto está asociado a un efecto fiscal directo y otro de segunda vuelta asociado al mayor crecimiento económico”, expresó.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo ayer que el documento será analizado antes de emitir una respuesta oficial.
“Nosotros lo hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas este informe y, por lo tanto, lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente”, afirmó el secretario de Estado.
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