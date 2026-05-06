Bomberos combate incendio en mall chino de Pitrufquén: evacúan casas y suspenden clases en dos colegios del sector

Voluntarios de Bomberos llegaron hasta un mall chino ubicado en calle Toltén, en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, para combatir un voraz incendio.

Según precisaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), cuatro viviendas colindantes al centro comercial debieron ser evacuadas.

Además, a modo de prevención, se suspendieron las clases en dos establecimientos educacionales cercanos al mall.

En el lugar trabajan Bomberos seis comunas (Pitrufquén, Freire, Gorbea, Quitratúe, Lastarria y Temuco), Carabineros y personal municipal.