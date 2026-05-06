“Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

Jake Rosmarin, el bloguero y pasajero del MV Hondius que publicó su testimonio sobre el brote de hantavirus dentro del crucero. Foto: Archivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió a ocho el número de infectados por hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, un país insular de África Occidental. De los ocho casos, tres personas han muerto, señaló el organismo sanitario en un comunicado.

“A fecha de 6 de mayo, hay 8 casos, 3 de los cuales han sido confirmados como hantavirus mediante pruebas de laboratorio”, precisó la OMS.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026

Luego, explicó que “el inicio de la enfermedad ocurrió entre el 6 y el 28 de abril de 2026 y se caracterizó por fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión rápida a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”.

Además, la OMS informó que el brote está siendo gestionado a través de una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio.

Las autoridades suizas confirmaron este miércoles a la OMS un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero MV Hondius y que está siendo atendido en un hospital de Zurich; se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio.

Dos pacientes con hantavirus y uno sospechoso de estar infectado fueron evacuados este miércoles del crucero MV Hondius rumbo a Países Bajos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos apuntó que las tres personas evacuadas son un neerlandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65, quienes serían trasladados a hospitales especializados en Europa.

Dos permanecen en “estado grave”, señaló la empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions, y el tercero no tenía síntomas pero estaba “estrechamente asociado” con un pasajero alemán que murió en el barco MV Hondius el 2 de mayo.

Las autoridades sanitarias sostienen que los pasajeros y miembros de la tripulación que aún están en el navío no presentan síntomas y están aislados en sus camarotes. Su viaje a las Canarias tomará tres o cuatro días, aseguró el Ministerio de Salud de España, añadiendo que la llegada no representará ningún riesgo para el público.

“No somos solo titulares”

Mientras se gestiona la crisis, uno de los pasajeros de la embarcación -que actualmente se encuentra en camino las Islas Canarias, España, para el desembarco de los pasajeros y la tripulación-, grabó un video que difundió mediante redes sociales.

🗣 “No somos solo una historia. No somos solo titulares. Somos personas”

🚢 Así lo expresó Jake Rosmarin, influencer a bordo del M/V Hondius, donde se reporta un brote de hantavirus con 3 fallecidos.

😟 En medio de la incertidumbre, los pasajeros solo piden claridad, seguridad y… pic.twitter.com/C1ZRCvAo5J — Mundo Poder (@MundoPoder_) May 5, 2026

“No somos solo titulares. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, dijo el bloguero estadounidense, Jake Rosmarin, en un registro en el que relata el drama y la incertidumbre.

“Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, señaló el influencer en una grabación publicada en su cuenta de Instagram y recogida por France 24.

En la publicación, Rosmarin aprovechó para agradecer el trabajo de la tripulación y de la empresa operadora, Oceanwide Expeditions. Luego, concluyó: “Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”.

El crucero zarpó para dar inicio a su travesía de más de un mes en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. Siguió una ruta a través de islas remotas del Atlántico Sur, como la Antártida continental, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena e isla Ascensión.

Según la OMS, la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

“Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Los casos fatales

Según información recopilada por France24, la primera persona en fallecer a bordo del barco fue un hombre de 70 años de los Países Bajos. El 6 de abril, el hombre habría presentado síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Falleció el 11 de abril tras sufrir dificultad respiratoria. Su cuerpo fue recuperado del barco en la isla de Santa Elena, casi dos semanas después, el 24 de abril.

El crucero MV Hondius. Foto: Oceanwide Expeditions

La segunda víctima mortal fue la esposa del primer paciente, de 69 años. Tembién habría presentados los primeros síntomas en el barco y desembarcó en Santa Elena. Fue trasladada en avión a Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril, donde debía tomar un vuelo de conexión a los Países Bajos, pero se desplomó en el aeropuerto y falleció en un hospital cercano el 26 de abril.

El tercer caso fatal se trata de una mujer alemana que falleció en el barco el 2 de mayo, tras haber desarrollado síntomas cinco días antes.

La embarcación transporta a un total de 147 personas, de las cuales 88 representan pasajeros y 59 a miembros de la tripulación. Entre todos, hay 23 nacionalidades diferentes.

Cepa transmisible y mortal

Según la OMS, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) confirmaron que el virus causante del brote es la especie “Andes”. El Institut Pasteur de Dakar (Senegal) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Argentina), también han sido fundamentales para responder a este evento.

El hantavirus comprende una amplia gama de variedades del mismo. Existen al menos 38 reconocidas, de las cuales 24 causan sintomatología en humanos. Pero Andes en concreto es una de las cepas más peligrosas, puesto que tiene una tasa de mortalidad más elevada y la única que puede transmitirse de persona a persona.

Esta es la variante predominante en Argentina, país del que zarpó el MV Hondius. En esta variante se sospecha que el contagio entre personas se da por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales.

Según información del diario El País, Argentina confirmó 41 casos de la enfermedad en lo que va de 2026. En el último año se han detectado 101 casos de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7%.

Conflicto en España

Tras la autorización de España para el desembarque del crucero en su territorio, se espera que el barco atraque en la isla canaria de Tenerife en los próximos días, según informó el miércoles la cadena pública española TVE, citando fuentes del Ministerio de Salud del país ibérico.

Según información de The Guardian, el presidente del archipiélago español, Fernando Clavijo, manifestó su oposición al atraque del barco y solicitó una reunión urgente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente de la comunidad autónoma de Islas Canarias, España, Fernando Clavijo. Foto: Archivo

“No puedo permitir que entre”, afirmó Clavijo en una entrevista a la radioemisora Onda Cero. Sin embargo, la decisión final corresponde al Gobierno central.

Ante la oposición del presidente de la comunidad autónoma insular, el gobierno de Sánchez calificó su actuar como “irresponsable”, argumentando la presencia de más de una decena de pasajeros españoles en el crucero.

Por su parte, Clavijo aseguró desconocer “cuál es el acuerdo de la OMS con el gobierno de España” y que aún no tiene claro “cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa”.

“Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico, ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias”, declaró Clavijo.

A pesar de la negativa del presidente de Islas Canarias, la operadora turística Oceanwide Expeditions afirmó estar en camino al territorio español. “En este momento, el destino previsto para el MV Hondius tras el traslado médico exitoso son las Islas Canarias”, confirmó la empresa.