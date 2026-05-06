Ya van 20 salidas: renuncia seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta

A través de un comunicado público, este miércoles, el Ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer una nueva baja en la administración que encabeza el Presidente José Antonio Kast. Esta vez se trata de la seremi de Antofagasta, Camila Alonzo Klaric, quien con su salida se suma a las otras 19 autoridades regionales que dejaron el cargo.

Así, segun explicó la cartera, Alonso presentó su renuncia “por motivos personales”, lo que se hizo efectiva este 6 de mayo, pero no profundizaron en detalles.

“El Ministerio de Bienes Nacionales agradece a Camila Alonso por su disposición y contribución a la institución”, sostuvo el comunicado.

La salida desató críticas desde la oposición. El diputado de la región Jaime Araya (IND.-PPD) a través de su cuenta en la red social de X escribió: “No puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso y los asesores más cercanos, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión”.

Con la salida número 20 han vuelto los cuestionamientos desde la oposición por la fórmula para la selección de las autoridades regionales. Los elegidos han dejado sus cargos en medio de distintas situaciones como: denuncias anteriores, haber mentido en sus curriculum, polémicos posteos, entre otras. Desde el oficialismo han defendido que estas salidas están dentro de los márgenes esperables.