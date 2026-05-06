A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming
Los Cruzados reciben al cuadro brasileño en el Claro Arena.
Universidad Católica sigue firme en su desafío por la Copa Libertadores y este miércoles tiene su próximo compromiso, al recibir a Cruzeiro por la cuarta fecha.
Los cruzados vienen de alzarse por 2-1 ante Barcelona SC en Guayaquil y se mantienen en lo alto del Grupo D.
Cuándo juega UC vs. Cruzeiro
El partido de Universidad Católica contra Cruzeiro es este martes 6 de mayo a las 22:00 horas.
La Franja juega de local y recibe al cuadro carioca en el Claro Arena.
Dónde ver a UC vs. Cruzeiro
El partido de Universidad Católica contra Cruzeiro se transmite en el canal ESPN5.
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