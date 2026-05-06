Jefe Bipe por secuestro de empresario: “La hipótesis es que la operación fue articulada y aprobada desde el extranjero”

Las últimas dos semanas, el jefe de la Bipe Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), subprefecto Hassel Barrientos, se ha mantenido 100% conectado con las diligencias desplegadas por la institución para desactivar y esclarecer el secuestro que afectó al empresario ferretero Jorge Vera, quien fue liberado el pasado miércoles 29 de abril tras 180 horas de cautivero.

Ha sido un trabajo intenso, pero como destaca el profesional, y en poco tiempo han tenido resultados exitosos. El adulto mayor de 84 años no sólo salió ileso del plagio, sino que además ya hay cinco sujetos implicados detenidos y otro cúmulo de imputados ya identificados.

Pero este no es un delito nuevo para Barrientos. El detective lleva años siguiendo estos casos, particularmente desde la segunda mitad de 2021, cuando los casos se dispararon. Según cifras de la PDI, los casos en la Región Metropolitana pasaron de 70 ese año, a 188 en 2024 y 164 en 2025.

Subprefecto Hassel Barrientos. Foto: PDI.

Lo llamativo ahora, como advierte Barrientos, es que hay dinámicas que han variado. Ahora, dice, hay más participación de chilenos en los ilícitos y se han detectado operaciones que son claramente dirigidas desde el extranjero.

¿Cómo define el nuevo ciclo de secuestros que se han registrado en el país?

Nosotros nos referimos a este fenómeno de secuestros en contexto criminal organizado transnacional como un fenómeno oscilante. Hubo un punto de inflexión entre el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre de 2022, donde empezamos a ver los casos de secuestro extorsivo en manos de delincuentes de origen extranjero, específicamente venezolanos. Con el pasar de los años se realizaron distintas operaciones e investigaciones que nos permitieron tener resultados muy positivos respecto a la detención de autores materiales en nuestro país y también identificar a sus líderes en el extranjero. Pero ahora también vemos que líderes de bandas transnacionales están tratando de reactivar nuevas facciones para continuar con sus actividades criminales, por eso es oscilante.

¿Cuáles son los patrones que se evidencian a raíz de los últimos casos?

Este último año hemos visto de forma más clara la participación de ciudadanos chilenos involucrados en alguna de las fases de este tipo de delitos de secuestro extorsivo, como por ejemplo en la logística y también con una participación más activa. Por ejemplo, en el cautiverio, en la custodia, incluso extorsionando a la familia o al círculo familiar. Además, se ve que incluso llegan a violentar a las mismas víctimas. Graban las imágenes de video o fotografías que son enviadas posteriormente al círculo familiar en el proceso de extorsión.

Hassel Barrientos aborda secuestro de empresario en San Miguel. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Usted mencionaba que las bandas detectadas intentan rearticularse desde el extranjero. ¿En el caso particular del secuestro de Jorge Vera se ha identificado la participación de sujetos que operaran fuera del territorio nacional?

Efectivamente es parte de la investigación el hecho de que existan personas de origen extranjero, específicamente venezolanos, que estén operando desde otros países. La hipótesis es que la operación fue articulada y aprobada desde el extranjero, específicamente por líderes del Tren de Aragua desde el extranjero. Y no necesariamente por sujetos que están en libertad, situados en Colombia o en otro país, sino que también por líderes del Tren de Aragua que están recluidos en cárceles de distintos países.

¿Estarían en Colombia esos sujetos?

El país con el que es más frecuente, en este caso, el intercambio de información y la cooperación policial internacional es con Colombia. Es donde se encuentran muchos de estos líderes del Tren de Aragua que han sido detenidos por investigaciones desarrolladas por la PDI junto al Ministerio Público. Producto de esas pesquisas, esos sujetos se mantienen en prisión preventiva a efectos del trámite de extradición. Entonces, es muy probable que entre esos mismos sujetos que ya están privados de libertad u otros que se encuentran en libertad, haya salido la orden o la instrucción de reactivar alguna célula que fue precisamente la que desarrolló este secuestro en nuestro país.

¿Eso es sólo una hipótesis o hay lineamientos claros que apuntan en ese sentido?

Hay lineamientos claros, pero sigue siendo una hipótesis porque es muy reciente. No hay que olvidar que es una investigación que aún está en desarrollo. No han pasado ni siquiera dos semanas desde que ocurrió este hecho. Por ende, hay mucha información y hay mucha investigación pendiente. No obstante, los resultados están a la vista.

¿Este último caso del empresario está relacionado con algún secuestro u operación anterior?

Eso es parte de lo que se está indagando. Como le dije, esta es una investigación en desarrollo, donde seguimos cruzando información, analizando, intercambiando antecedentes, también trabajamos con otras unidades especializadas de la PDI, como por ejemplo con la Brigada de Homicidios, la Brigada de Crimen Organizado.

A raíz de los últimos casos en el país y considerando la experiencia internacional, ¿en qué fase está Chile respecto del fenómeno secuestros?

No hay una situación que escape a una realidad ya vivida en años anteriores. No hay una evolución a una fase superior. Ya habíamos tenido casos con víctimas chilenas que no están ligadas a ninguna actividad criminal. Pero son muy puntuales, siguen siendo puntuales. No hay que olvidar que este caso fue muy difundido. Nunca antes habíamos tenido un caso con una víctima con tan avanzada edad y con una enfermedad de base, insulino dependiente. Eso fue un factor extra que complejiza el proceso de negociación porque era una víctima de alto riesgo conforme a su condición de salud. Como sea, no se puede olvidar que a pesar de lo oscilante de este fenómeno, y a que organizaciones pretenden establecer este delito como una empresa lucrativa, nuestro trabajo lo ha impedido. Estamos trabajando permanentemente para que esto no se establezca como una empresa permanente.

Los primeros cuatro detenidos por el secuestro de Jorge Vera.

¿Qué es lo más preocupante que se ha advertido a propósito de las investigaciones que han desarrollado?

La logística, la puesta en escena, la cantidad de vehículos que utilizaron, pero aún así no escapa y no supera la logística utilizada en los primeros secuestros perpetrados directamente por integrantes del Tren de Aragua. Pero como le digo, estamos preparados, estamos capacitados y estamos trabajando para seguir evitando que esto se establezca como delito o un negocio permanente por parte de estas organizaciones criminales. Aparte, como institución siempre nos estamos renovando y preparando más.

¿Qué incide en que estos sujetos actúen en alianza con chilenos?

A estas organizaciones criminales se les hace necesario a tener que fidelizar a ciudadanos chilenos que tengan la capacidad de contar con la logística relacionada a viviendas, inmuebles, propiedades, que puedan utilizar como lugares de cautiverio, lugares de acopio, puntos de venta o distribución de droga o también como lugares utilizados para el desarrollo del comercio sexual a través de la trata de personas con fines de protección sexual. Con el paso de los años, han llegado a fidelizar mayor cantidad de ciudadanos chilenos, muchos de ellos ligados a actividad criminal y realizan estas alianzas o este apoyo por parte de estos sujetos consiguiendo logística. Pero ya la diferencia es que los vemos en una participación más activa. Y lo hacen no necesariamente bajo la coerción.

¿Eso los alerta con mayor fuerza?

Por supuesto, eso es parte de la prospección que ya observábamos en años anteriores. Sabíamos que iba a ocurrir en algún momento, que delincuentes chilenos se unieran a delincuentes extranjeros para ejecutar delitos tan graves como los secuestros. Lo importante es explicar que la única forma de evitar que esto ocurra es siendo efectivos en los procesos investigativos, siendo eficaz en la detención y en la desarticulación de estas organizaciones.