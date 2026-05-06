Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

Personal de Carabineros llegó este miércoles a la sede de la Cámara Alta en Valparaíso para efectuar diligencias en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público está desarrollando por una denuncia en contra de la senadora Camila Flores.

La diligencia tuvo lugar en la oficina de Flores.

Desde el entorno de la legisladora indicaron que, por ahora, no se referirá a esta situación.

La indagatoria es de carácter reservado y está a cargo de Paola Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, una de las persecutoras que estuvo a cargo del caso SQM.

El departamento especializado OS-9 de la policía uniformada apoya su labor.

Flores es investigada a partir de una denuncia anónima efectuada en octubre de 2025 por supuestos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado.

La senadora ha dicho que se trata de “acusaciones sin sustento”.

El caso se conoció a partir de un reportaje de T13 en el que se informó que asesores de Flores cuando era diputada aseguran que fueron obligados por la parlamentaria a pagarle porcentajes de sus remuneraciones.