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    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    La indagatoria corresponde a una denuncia anónima ingresada en 2025 en contra de la parlamentaria, en momentos en que esta ejercía como diputada por RN.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Camila Flores / Aton Chile.

    Una investigación por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco, en contra de la senadora Camila Flores (RN) lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, de acuerdo a información emanada del Ministerio Público.

    Al respecto, desde el ente persecutor confirmaron que “en el mes de octubre del año 2025 se recibió una denuncia anónima en contra de la diputada Camila Flores por delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado”.

    En un comunicado, fechado el 4 de abril pasado, se revela que la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado.

    Asimismo, desde la Fiscalía informan que la causa se encuentra actualmente a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del 0S9 de Carabineros.

    Finalmente, se indica que para asegurar el éxito de la indagatoria, tales diligencias -que se encuentran actualmente en desarrollo- se mantienen en reserva.

    Respuesta de la senadora

    Tras conocer la situación, la senadora Camila Flores aseguró que desconoce los detalles de la denuncia debido a su carácter de reservada, pero aseguró que no tiene nada que ocultar y que realizará todas las acciones correspondientes para esclarecer los hechos.

    “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, afirmó la parlamentaria.

    Agregó que enfrenta la acusación con “la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”.

    Respecto de la investigación en curso, la legisladora destacó que “no conozco aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma”.

    “Sin perjuicio de ello -agregó-, por la información disponible, se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”.

    Más sobre:Camila FloressenadoraFiscalíaValparaísoinvestigaciónfraude al Fisco

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