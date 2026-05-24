Indagan hallazgo de un cadáver en Cerro Dragón de Iquique: pericias descartan lesiones externas

El Servicio Médico Legal (SML) y Carabineros de Chile acudieron el pasado sábado a las laderas del Cerro Dragón en Iquique, Región de Tarapacá, para investigar el hallazgo de un cuerpo sin vida en el lugar.

Las diligencias investigativas, ordenadas por la Fiscalía de Tarapacá, estarán enfocadas en determinar la causa de muerte y la identidad del fallecido.

El fiscal a cargo del Equipo de Crimen Organizados y Homicidios (ECOH), Guillermo Arriaza, sostuvo que “una vez constituido en el lugar junto al Laboratorio de Carabineros se pudo constatar que se trataba de un sujeto masculino, sin identificar aún, el cual se mantenía fallecido en el lugar y en un avanzado estado de descomposición”.

El persecutor apuntó, además, que las primeras pericias realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en el sitio del suceso determinaron que el cuerpo no mantiene lesiones externas.

Es así que el Ministerio Público ordenó su traslado hasta el SML con el fin de corroborar dicha información con la autopsia respectiva. En tanto, continuan las diligencias para esclarecer la identidad del fallecido.