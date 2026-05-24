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    En prisión preventiva queda camionero que perdió su carga y generó accidente fatal en la Autopista Central

    El imputado fue formalizado por manejar bajo los efectos del alcohol, además de conducir sin licencia debida.

    Por 
    Sofía Álvarez
    En prisión preventiva queda camionero que perdió su carga y generó accidente fatal en la Autopista Central

    Bajo prisión preventiva quedó el conductor del camión que perdió su carga y lesionó a dos personas, además de generar el fallecimiento de una mujer, en la Autopista Central, ubicada en la comuna Renca de la Región Metropolitana.

    Los hechos ocurrieron pasadas las 17.00 horas del 21 de mayo, cuando los fardos de pasto que llevaba el vehículo se desprendieron mientras avanzaba por la autopista, a la altura del kilómetro 7 de la Ruta 5, en dirección al norte. La carga, al atravesar el eje central de la calzada, embistió a un automóvil con seis pasajeros que se movían hacia el sur.

    Como resultado, una adulta mayor perdió la vida en el lugar por la gravedad de sus heridas, y dos menores de edad resultaron lesionados.

    El persecutor Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte formalizó al imputado en torno a su conducción sin licencia debida y bajo la influencia de alcohol, causando una muerte y lesiones graves. El plazo de investigación se fijó en 80 días.

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