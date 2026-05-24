Alvarado compromete apoyo del gobierno a proyecto de Sala Cuna y asegura que urgencias se definirán con el Senado

La megareforma del gobierno ha generado diversas e intentas discusiones. Y si bien la iniciativa ya sorteó con éxito una primera etapa, hay una indicación en particular que no dejó conforme a la administración del Presidente José Antonio Kast, a pesar de que contó con apoyo de diputados oficialistas.

Se trata de la referente a sala cuna universal, sobre la cual rápidamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas.

Lo anterior, como debieron explicar desde La Moneda, no implica que el Ejecutivo esté en contra de la propuesta, sino que consideran que ese debate debe llevarse por separado. De hecho, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, transmitió que reactivarán y presentarán indicaciones al proyecto que impulsó el expresidente Sebastián Piñera en 2022.

Y el punto fue ratificado este domingo por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado (UDI), quien en entrevista con Mesa Central de Canal 13 confirmó el compromiso del gobierno con dicha iniciativa. Porque, por lo demás, desde su propio partido se le pidió a La Moneda poner discusión inmediata al proyecto.

“El gobierno sí va a avanzar en sala cuna” , dijo el secretario de Estado, junto con sostener: “Sala cuna está en el proyecto de gobierno del Presidente Kast. El ministro Rau está trabajando en indicaciones que se van a ingresar a la Comisión de Educación del Senado el próximo 15 de junio y está formulando esas indicaciones de acuerdo a la realidad económica actual, a la realidad de mercado, y a la crisis de empleo que tiene hoy el país”.

Agregó, en el mismo sentido, que “creo que vamos a llegar a un acuerdo y ese es el carril en que va a avanzar esa reforma, porque en la megarreforma la colocan como una indicación parlamentaria que está fuera de las ideas matrices y es inconstitucional. Nosotros siempre estamos disponibles para buscar consensos y construir acuerdos dentro del margen de la Constitución”.

En cuanto a las peticiones para que se acelere el proceso de tramitación, Alvarado aseguró que eso se analizará con los representantes de la Cámara Alta. “Veremos con el Senado, con los integrantes de la comisión (de Educación) las urgencias que le damos a ese proyecto”, apuntó.