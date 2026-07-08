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    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva

    El exparlamentario fue formalizado por hechos que ya se habían comunicado respecto de los coimputados en la causa y que se relacionan a la plataforma SocialTazk.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago al exdiputado Joaquín Lavín León por ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos del Servicio Electoral en la plataforma SocialTazk.

    El cónyuge de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, está en prisión preventiva desde el 8 de mayo y acudió al tribunal esposado y con el característico chaleco amarillo de los imputados en procesos penales.

    Al finalizar la audiencia de este miércoles, la fiscal Constanza Encina, persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, manifestó su conformidad con lo ocurrido ante el tribunal.

    “Lo principal era formalizar la investigación respecto de los otros delitos que había cometido el diputado Joaquín Lavín León a juicio del Ministerio Público”, precisó Encina.

    La fiscal explicó que la Corte Suprema determinó que “todos aquellos hechos que se han descubierto durante la investigación y que tengan como nexo los mismos hechos que se estaban describiendo, no requerirían, en este caso, una solicitud adicional de desafuero”.

    “Esa es la razón por la cual el día de hoy formalizamos finalmente por estos nuevos delitos. Ahora, en relación a las medidas cautelares, se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros dos imputados, y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez que se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se estaban imputando", destacó.

    El informático Felipe Vázquez, el responsable de la plataforma SocialTazk que fue contratado como asesor parlamentario de Lavín, no se presentó ante el tribunal en mayo.

    Respecto a los delitos electorales que se imputan ahora a Joaquín Lavín, la fiscal indicó que “ya se habían comunicado estos hechos respecto de los coimputados”.

    “Se incorporaron en la plataforma SocialTask, que tenía conocidos fines comerciales y electorales, el padrón completo de varios años consecutivos, este padrón pudo haber sido proporcionado, según creemos, por personas ligadas al partido político del diputado Joaquín Lavín y del señor Arnaldo Domínguez, y esa es la razón por la cual el señor Felipe Vázquez, en conocimiento de esta circunstancia, incorpora el padrón electoral en esta plataforma, la utiliza con fines comerciales, y además permite el acceso a través de fines comerciales a los datos que son personales y que están protegidos, por cierto, por la ley", relató la persecutora.

    Encina indicó que Vázquez hacía comercialización de esta plataforma por medio de suscripciones.

    “De hecho, el alzamiento de las cuentas del secreto bancario, dan cuenta de los movimientos y de las ganancias que obtuvo el señor Felipe Vázquez”, puntualizó.

    El Ministerio Público estima que se configuró un perjuicio superior a los 177 millones de pesos solamente en relación a esta plataforma web y que la cifra podría incluso elevarse.

    Más sobre:Joaquín LavínCathy BarrigaJoaquín Lavín Jr.Joaquín Lavín LeónCámara de DiputadosFiscalía OrienteSocialTazkServel

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