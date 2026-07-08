Alcalde Alessandri acusa “efecto CAE” en contribuciones: “Cuando se anunció la exención, aumentó la morosidad”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), hace una analogía con la iniciativa del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores contenida en su megarreforma, a lo ocurrido con el fallido anuncio del expresidente Gabriel Boric de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Una vez que el exmandatario del Frente Amplio anunció la medida, paralelamente se vio un alza de los estudiantes endeudados que dejaron de pagar el compromiso financiero .

Alessandri dice que la medida del Partido Republicano -que fue impulsada por primera vez institucionalmente en el Consejo Constitucional que lideraron en 2023- ha provocado que los mayores de 65 años dejen de pagar el impuesto territorial, al menos en su comuna. En Lo Barnechea, por ejemplo, la morosidad aumentó de $5.085 millones en 2023 a $6.974 millones el 2024 .

El jefe comunal dice que el sistema ha perdido legitimidad y ya no le hace sentido a la población, por lo que apoya -a diferencia de los alcaldes progresistas- la exención universal impulsada por La Moneda.

¿Quedó conforme con la reunión entre alcaldes y el ministro de Hacienda? El gobierno propuso aumentar el cobro de patentes comerciales y derechos de aseo para compensar el impacto económico de la menor recaudación de las contribuciones.

Coincido con el ministro Quiroz en el sentido de que el cobro de contribuciones a mayores de 65 años no corresponde porque es un tema conceptual. Ellos lo plantearon durante sus distintas campañas presidenciales. No es una sorpresa para nadie. Coincido en que el adulto mayor no tiene que pagar contribuciones independiente de su situación. Esto es para todos. Además hay que considerar el aumento que han tenido las tasaciones de los inmuebles. Las fija el Estado de forma poco clara, con opacidad. Nadie entiende muy bien cómo suben.

¿Se ha deslegitimado el sistema?

Hoy día se ha deslegitimado. Y tanto se han deslegitimado que la morosidad en los distintos municipios ha aumentado considerablemente durante los años. Uno, porque no lo pueden pagar, y también porque no entienden cómo se está calculando el monto. El Estado no te explica cómo calcula el monto de tu casa y es obvio que sobre los 65 años tus flujos decaen.

¿Se ha producido una especie de “efecto CAE”?

Los últimos cinco años subieron tanto las contribuciones que fue el propio Estado el que causó que la generalidad sintiera que las contribuciones estaban siendo un impuesto expropiatorio. Y se generó el efecto CAE. Cuando se anuncia que para el pago de contribuciones va a haber una exención para el adulto mayor, a nosotros nos aumentó la morosidad considerablemente. El 2023 eran $5.000 millones, el 2024 pasamos a cerca de $7.000 millones y hoy día vamos casi en $8.000 millones. Claro, porque si me van a eximir... Lo que no sabe la gente es que para poder eximirse hay que estar al día. Pero también ha habido un viso de opacidad que ha generado que el impuesto pierda legitimidad social y finalmente la morosidad suba.

¿Usted ha visto esto cuando conversa con los vecinos?

El otro día me esperaba una señora fuera de la municipalidad. Me confesó que en septiembre cumple 90 y me dijo: “¿Sabe qué, alcalde? Junté con mucho esfuerzo la cuota para que no me rematen la casa. Estoy viuda. Pero esta es la última cuota que pago, porque me quedarán dos o tres años y que me rematen no más la casa una vez que no esté en este mundo". O sea, un dolor enorme, una pena. Porque ahí tiene su memoria, sus recuerdos, su familia, su vida, trabajó junto a su marido para tener esa casa. Y hoy día el impuesto pasa a ser totalmente expropiatorio. Los economistas dicen que el adulto mayor deje de vivir en esa casa si no la puede pagar. Pero a mí no me parece justo eso.

Se ha criticado a alcaldes progresistas porque apuntan a no eximir a los adultos mayores que tengan ingresos altos.

Precisamente. Y no solo de izquierda. Hay un sentimiento a veces transversal. Pero yo creo que por principios corresponde a todos los adultos mayores. Los municipios tenemos que colaborar con nuestros adultos mayores, la población está envejeciendo. También los municipios debemos hacer un ejercicio de dónde podemos recortar para hacer un uso eficiente de los recursos. Y hay que considerar y evaluar las propuestas que se están haciendo desde Hacienda.