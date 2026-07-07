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    Nacional

    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Se desarrollaron una serie de allanamientos en las regiones de La Araucanía y Metropolitana. A los detenidos les imputan los delitos de lavado de activos, tráfico de drogas y asociación para traficar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    La Fiscalía Supraterritorial informó la mañana de este martes la desarticulación de una facción del Tren de Aragua tras una serie de detenciones y allanamientos realizados en las regiones de La Araucanía y Metropolitana.

    Según informaron desde el Ministerio Público, se logró este resultado tras un trabajo conjunto de varios meses por parte de la Fiscalía de La Araucanía, la Fiscalía Supraterritorial y la Policía de Investigaciones (PDI).

    En particular el operativo, desarrollado durante la madrugada de esta jornada, permitió la captura de más de 30 personas vinculadas a una facción de la peligrosa organización criminal venezolana. En detalle, la acción policial permitió la captura de 35 personas: seis chilenos y 29 venezolanos.

    PDI La Araucanía

    Además, se logró la incautación de 544,46 gramos de clorhidrato de cocaína, 2,092 kilos de cannabis sativa, un arma de fogueo, un cartucho calibre 12, más de 13 millones de pesos en efectivo, 4 vehículos, 38 teléfonos celulares y 30 tarjetas bancarias.

    Les imputan los delitos de lavado de activos, tráfico de drogas y asociación para traficar.

    Más sobre:Tren de AraguaLa AraucaníaFiscalíaRegión Metropolitana

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