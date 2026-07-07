Comisión de la Cámara despachó proyecto eléctrico que evita alza en cuentas de luz y será votado el miércoles en Sala

La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en general y particular un proyecto eléctrico impulsado por el gobierno, que busca saldar la deuda con las distribuidoras sin elevar las cuentas de la luz, y ordenar el sistema tarifario.

Primero, la votación en general de la iniciativa se logró con 10 votos a favor y dos abstenciones, estas últimas de la diputada Valentina Cáceres (indep.) y del diputado José Antonio Rivas (PS). De los votos a favor cinco fueron oficialistas, tres independientes, uno del PNL y otro del PDG.

Más tarde, la votación en particular, que concluyó cerca de las 23:00 horas, resultó en la aprobación de todos los artículos contenidos en el proyecto, más dos indicaciones.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, tras finalizar la sesión, agradeció a la comisión y valoró el trabajo prelegislativo que se realizó. “Después de esto vienen temas supercomplejos que requieren una mirada detenida que nos permita avanzar. No solo es que existan obras y que haya infraestructura, sino que podamos revisar temas que hace tres o cuatro décadas atrás tenían sentido, pero que hoy día, con el tipo de energía que estamos produciendo en el país, no sólo las renovables, sino que también las baterías, nos obligan a tener una mirada distinta”, apuntó.

“Este es un tema que le afecta demasiado a las personas y también a las empresas: a las pymes, a las medianas y también a las grandes. Si nosotros no somos competitivos en materia energética, van a irse las inversiones a otro lado, y nosotros queremos que se queden y que vengan acá, porque eso significa bienestar para nuestras comunidades”, sostuvo.

Materias aprobadas

De los artículos principales, se aprobó el mecanismo para saldar la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras por más de US$ 900 millones, que propone que el pago de esta comience en 2028, cuando se verá una disminución en las cuentas de la luz, y concluya en 2035. Para realizar la operación, en lo inmediato la deuda será pagada por una entidad financiera.

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, comentó en la sesión que “con la solución que estamos proponiendo se llega a un porcentaje menor al 3% del pago de cada uno. En consecuencia, en algunos casos en el sur había gente que pagaba sobre el 20 %, lo que nos parecía absolutamente desproporcionado”.

La autoridad añadió que, “por otro lado, el tema de la negociación de los contratos con las grandes generadoras también está y forma parte del proyecto. Hemos tenido varias reuniones con cada uno de los generadores para plantearles esta situación y logramos tener, en principio, un acuerdo con ellos. Estamos esperando que se apruebe esto”.

La propuesta de ley sobre la negociación de contratos, aprobada en la instancia, busca que en el corto plazo el precio de las cuentas de la luz disminuya.

A través de un proceso voluntario, la Comisión Nacional de Energía (CNE), previa autorización del ministerio de Energía, podrá modificar una vez uno o más contratos que estén vigentes con las generadoras de electricidad. El objetivo de ello es reducir el precio del suministro energético para que las cuentas de la luz disminuyan.

Además, el proyecto de ley integra un subsidio eléctrico a 2027 similar a los anteriores, para el 40% de la población más vulnerable y con un sistema de postulación. Se inyectarán US$ 120 millones por año, mismo monto que en los años pasados benefició a 2 millones de hogares.

Las dos indicaciones aprobadas en la sesión apuntaron a asegurar el subsidio eléctrico a electrodependientes, y que el Ministerio de Energía informe cada seis meses a la comisión de Minería y Energía de la Cámara el estatus de avance de la cobertura del subsidio eléctrico.

Expertos

Antes de que el proyecto se discutiera de forma particular, hubo un momento en que los expertos presentes tuvieron un espacio para dar su visión del proyecto y plantear los puntos que consideraban importantes.

En ese contexto, el director ejecutivo de la fundación Energía para Todos, Javier Piedra, señaló que el 50% de la deuda que se tiene con las empresas distribuidoras proviene del sector comercial, y que esta llega a $409 mil millones, mientras que la del sector residencial alcanza a $418 mil millones.

Al respecto, dijo que se “están mezclando deuda residencial con deuda comercial. Si resuelven eso, van a encontrar un mecanismo justo donde el pago de la deuda se les va a hacer a las distribuidoras, porque la deuda hay que pagarla”. Valoró, eso sí, la apertura del proyecto para negociar los contratos eléctricos y la ampliación del subsidio eléctrico.

Por su parte, el académico de la Usach, Humberto Verdejo, indicó que si las tarifas se pagan de forma individual, “hay comunas del sur que van a pagar cuatro o cinco veces más que la comuna del centro y el norte”.

Agregó que la forma de saldar la deuda con las distribuidoras, contenida en este proyecto, es la medida más económica para el sistema, y que “cualquier solución distinta va a encarecer las tarifas residenciales y va a encarecer las tarifas comerciales, lo que se traspasa directamente en inflación”.

En tanto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón Ruiz, sostuvo que “la solución tiene que ser por distribuidora y no plana por todo Chile. Eso nos va a dar un resultado más equitativo y ningún consumidor va a subsidiar a otro”.

Calderón planteó que las cuentas residenciales y comerciales deben separarse, ya que son distintas. “No juntemos peras con manzanas”, dijo, añadiendo que “los consumidores residenciales queremos hacernos cargo de nuestra deuda y no que se mezclen”.

Ahora el proyecto, que cuenta con discusión inmediata, se votará en la sala de la Cámara este miércoles, pasando luego al Senado.