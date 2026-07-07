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    Valor de los envíos de cobre supera por primera vez los US$ 30.000 millones en un semestre y exportaciones totales marcan récords

    Según los datos del Banco Central, entre enero y junio, la balanza comercial registró el mayor saldo semestral de la serie histórica iniciada en 2003.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Exportaciones de cobre llegaron a US$ 5.866 millones en junio.

    El comercio exterior chileno cerró la primera mitad de 2026 con cifras inéditas, lo que supone un bálsamo para el país en medio de las adversas cifras macroeconómicas.

    Según los datos del Banco Central, la balanza comercial acumuló entre enero y junio un superávit de US$ 17.290 millones, un alza de 49% respecto de igual período de 2025 y el mayor saldo semestral de la serie histórica iniciada en 2003.

    El resultado se explica por un desempeño exportador sin precedentes. Los envíos totalizaron US$ 60.354 millones en el semestre, un crecimiento de 14,2% en doce meses y también un máximo histórico.

    Las importaciones FOB (sin fletes ni seguros), no obstante, avanzaron apenas 4% en el periodo, hasta los US$ 43.064 millones.

    El motor sigue siendo la minería. Las exportaciones del sector sumaron US$ 36.888 millones (alza de 20,4%), más del 60% del total embarcado, y los envíos de cobre alcanzaron US$ 30.236 millones (alza de 11,5%), superando por primera vez la barrera de los US$ 30.000 millones en un semestre.

    El cobre empujó a récords las exportaciones de Chile.

    Los embarques industriales tampoco se quedaron atrás: totalizaron US$ 18.714 millones, lo que representa un aumento de 9,8% y también su mejor primer semestre.

    Un junio para el registro

    El dato mensual reforzó la tendencia. En junio, la balanza comercial arrojó un superávit de US$3.318 millones, el mejor sexto mes de la historia y el tercer mayor saldo mensual de toda la serie, solo superado por diciembre de 2025 (US$ 4.398 millones) y enero de este año.

    Frente a junio de 2025, el superávit más que se duplicó, con un salto de 122,5%.

    Las exportaciones del mes llegaron a US$ 10.789 millones, un salto de 25,1% interanual y el tercer monto mensual más alto del registro.

    Los envíos mineros (US$ 6.946 millones) y de cobre (US$ 5.866 millones) marcaron el segundo mejor mes de la historia, detrás solo del cierre de 2025, y los industriales (US$ 3.332 millones) tocaron su mayor nivel desde enero de 2023, quedando a 1,3% del récord de agosto de 2022.

    Las alertas: agro e importaciones de capital a la baja

    Pero hay matices en los datos del emisor. Lejos de los récords anteriores, las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras acumularon US$ 4.752 millones en el semestre, esto es una caída de 8,2% frente a 2025 y lejos del récord de 2024.

    Por el lado de las compras al exterior, las internaciones de bienes de capital (considerado como un termómetro de la inversión) retrocedieron 9,5% en junio, aunque en el acumulado semestral aún crecen 2,3% y quedaron a solo 1,2% de su máximo histórico de 2022.

    El petróleo

    Las importaciones de consumo permanecieron prácticamente planas (alza de 2,4% en el semestre), pero no fue así con el petróleo.

    De acuerdo al Central, las internaciones de crudo sumaron US$ 666 millones en junio, un salto de 35,9% en doce meses y de 61% respecto de mayo, con lo que anotaron su mayor monto mensual desde julio de 2014.

    Chile importó US$ 666 millones en petróleo en junio. Richard Carson

    El acumulado del semestre confirma la tendencia: US$ 2.879 millones entre enero y junio, un alza de 34,2% frente a igual período de 2025. Estos movimientos tuvieron como trasfondo la guerra en Medio Oriente que llevó al barril de crudo a rozar la barrera de los US$ 120.

    Con todo, la factura petrolera aún se ubica lejos de su peak histórico: el récord para un primer semestre sigue siendo el de 2008, cuando superó los US$3.750 millones.

    Más sobre:Comercio exteriorCobreExportacionesPetróleoMinería

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