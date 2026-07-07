Antiguos asesores de Juan Manuel Fuenzalida se cuadran con el exdiputado y descartan cobro de “cuota” que indaga Fiscalía

Un grupo de diez antiguos colaboradores de Juan Manuel Fuenzalida firmó una declaración en la que manifiestan su rechazo a la acusación de que el exdiputado habría incurrido en cobros indebidos respecto a sus remuneraciones en el Congreso.

“Negamos de manera absoluta haber recibido instrucciones por parte del exdiputado Fuenzalida, o de terceras personas, para entregar parte de nuestras remuneraciones. Del mismo modo, declaramos que nunca recibimos instrucciones para destruir, botar, ocultar o hacer desaparecer teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, ya fuera en el contexto del denominado caso Lavín o de cualquier otro procedimiento o investigación”, señalaron.

La declaración dada a conocer este martes es firmada por Verónica Cortes, Nicolás Godoy, Juan Pablo Aguirre, Angelina Márquez, Roberto Rojas, Dinka Herrera, Paola Cortes, Ivette Sánchez, Daniel Soto y Carolina Olivares.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente está indagando esta denuncia y ha dirigido allanamientos en la oficina que usaba cuando era diputado y el domicilio de Fuenzalida.

El abogado de 53 años, de las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado por Coquimbo en dos períodos consecutivos desde 2018 a 2026.

De acuerdo a información dada a conocer por Mega, Evelyn Contreras, la que fuera jefa de gabinete de Fuenzalida por siete años, declaró ante la fiscal Constanza Encina que su jefe obligó a sus asesores a tirar sus teléfonos por el baño cuando allanaron las oficinas del Congreso por el caso contra Joaquín Lavín.

Según esa declaración de Contreras, Fuenzalida pensó que iban por él por el cobro de la “cuota” que habría hecho de dineros que recibían sus asesores como asignaciones parlamentarias.

“Como excolaboradores del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, quienes suscribimos este comunicado manifestamos nuestro más categórico rechazo a las declaraciones efectuadas por nuestra excolega, doña Evelyn Andrea Contreras Vergara, ex jefa de gabinete, las que, desde nuestra vivencia profesional y personal, no comprendemos y no se ajustan a la realidad", afirmaron los otros exasesores del exlegislador.

La decena de exasesores indica que se reserva “el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan” en contra de Contreras, a la que acusan de “faltar a la verdad” y perjudicarlos gratuitamente.

“Rechazamos categóricamente cualquier afirmación que pretenda dañar nuestra reputación o vincularnos con este tipo de hechos. A la fecha, nadie de la Fiscalía se ha contactado con nosotros para tomarnos declaración. Sin perjuicio de ello, todos quienes suscribimos este comunicado estamos plenamente dispuestos a declarar y a entregar todos los antecedentes que nos sean requeridos”, expresaron.

Una situación similar es investigada por la Fiscalía de Valparaíso respecto de la hoy senadora Camila Flores.