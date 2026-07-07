FNE calcula que Transbank bajó su participación de mercado a menos del 50% y revela los actores que ganan terreno

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo un análisis de los segmentos de adquirencia presencial y no presencial y estimó las participaciones de mercado que existen entre los operadores de este tipo en el mercado local, según el número de transacciones que registraron en los años 2023, 2024 y 2025. El estudio de la FNE está contenido en el informe que aprobó la adquisición del control de Klap por parte del Banco Itaú.

En su informe, la FNE concluyó que si bien Transbank sigue liderando en participación de mercado en la adquirencia presencial y no presencial (medidas en número de transacciones), la compañía, por años el mayor actor del mercado, ha venido perdiendo terreno en los últimos años.

Según la FNE, en adquirencia presencial Transbank lideraba en 2023 con una participación de mercado de entre el 70% y 80% en el número total de transacciones de la industria. En el segundo lugar se situaba Getnet ya por ese año, con entre un 10% y 20% de la torta, mientras que el resto de los actores tenía menos de un 5% de participación (Bci Pagos, SumUp, y Compraquí, Mercado Pago y Klap).

Pero ya en 2024 Transbank redujo su cuota de mercado a entre un 50% y 60%. Getnet ganó terreno y se mantuvo en el segundo lugar de la tabla, con entre 20% y 30% de participación. Pero también empezaron a ganar terreno otros actores como Mercado Pago y Klap, que aparecieron ya en 2024 con entre 5% y 10% de cuota cada uno. El resto de los actores se mantuvo con menos del 5% (Bci Pagos, SumUp, y Compraquí).

Es más, la FNE revela que en 2025 Transbank continuó perdiendo participación de mercado, pues la redujo a entre un 40% y 50% de las transacciones. Getnet se mantuvo con la misma cuota del año anterior (20%-30%), mientras que Mercado Pago subió su market share a entre 10% y 20%. En paralelo, Klap perdió terreno ese año y volvió a tener menos del 5%, pero también aparecieron otros dos actores en la industria: Banchile Pagos y Baaskit, ambos con menos del 5%.

De todas maneras, la FNE asegura en su informe que en el segmento de adquirencia presencial, es decir, al pagar en comercios físicos, “este se trataría de un mercado altamente concentrado, en el cual Transbank representa una porción relevante del mismo”. No obstante, “constató que el mercado de adquirencia presencial contaría con la presencia de, al menos, otros siete proveedores adicionales alternativos, dos de los cuales habrían ingresado al mercado en el último año”.

La FNE también dijo que “en la actualidad existirían actores relevantes, como Getnet y Mercado Pago, cuyas participaciones de mercado han exhibido un crecimiento sostenido en los años analizados. En contraste, durante el mismo período, la participación de Transbank disminuyó de manera consistente”.

Pagos por internet

En el segmento de adquirencia no presencial ha ocurrido algo similar. En este ámbito, Transbank sigue liderando, pero ha reducido su participación: si en 2023 ostentaba entre el 60% y 70% del mercado medido como número de transacciones online, rango que se mantuvo en 2024, en 2025 ya había caído a entre 40% y 50%.

En paralelo, Mercado Pago se ha mantenido en el segundo lugar, con entre el 20% 30% del mercado durante todo ese tiempo. El que recientemente ganó cuota de mercado fue Kushki, ya que pasó de tener menos del 5% en 2023, a entre y 5% y 10% en 2024, y finalmente entre 20% y 30% el año pasado. El resto de los actores se mantiene por debajo del 5% de mercado (Klap, Getnet, SumUp, y Compraquí, Bci Pagos, Banchile Pagos, y Baaskit).

La FNE destacó que en este mercado hay “dos actores relevantes adicionales”, estos son Mercado Pago y Kushki, “de los cuales uno de ellos habría aumentado considerablemente su participación en los últimos tres años”, afirma en referencia a este último. También destaca que Transbank ha “presentado una tendencia a la baja en el periodo analizado”.