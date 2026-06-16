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    FNE aprueba con condiciones la compra de Klap por parte del Banco Itaú

    Los reparos de la FNE a la operación tuvieron relación con la participación de Itaú en Transbank, otra empresa del rubro de medios de pago.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de Multicaja e Iswitch, que operan mediante la marca Klap, por parte del Banco Itaú Chile. Sin embargo, la FNE dio luz verde a la compra de la empresa de medios de pago con condiciones.

    En el contexto de la investigación, la FNE dijo que la adquisición generaría “riesgos horizontales unilaterales y coordinados en el segmento de procesamiento adquirente a terceros”. En detalle, la FNE apuntó a la participación minoritaria que el Banco Itaú posee en Transbank y a la participación de mercado de Klap en dicho segmento.

    Ante las alertas de dichos riesgos, la FNE explicó que las partes presentaron medidas de mitigación “que buscan evitar que Itaú intervenga en la administración de Transbank y que acceda y traspase información comercialmente sensible entre ambos competidores”.

    En concreto, la fiscalía especializada comentó que Itaú “se comprometieron a otorgar un mandato especial para la administración de su participación accionaria en Transbank a un tercero independiente, y a mantenerlo vigente durante todo el tiempo en el cual mantenga dicha participación”.

    Alejandra De Lucca V.

    “Las medidas también alcanzaron la modificación de una cláusula de no solicitación de trabajadores, que no cumplía con criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia, y fue limitada para comprender únicamente a ejecutivos clave de Klap”, agregó.

    Ante este contexto, la FNE estimó que las medidas presentadas son suficientes “para mitigar los riesgos identificados, además de factibles de implementar, ejecutar y monitorear”. De esta forma, la FNE culmina su proceso que comenzó a finales de marzo de este año y aprobó la operación.

    “Mientras avanzamos en las etapas normativas correspondientes para el cierre definitivo de la operación, recibimos esta resolución con gran satisfacción. Este acuerdo marca un paso estratégico en la evolución de Klap y reafirma nuestro compromiso histórico de seguir impulsando la innovación y el desarrollo del ecosistema de pagos en Chile”, dijo Raúl Sapunar, gerente general de Klap.

    Antes de la venta, en la estructura societaria de la matriz de Klap, Sonda tiene un 69,5% de la propiedad; Javier Etcheberry, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y fundador de la empresa, tiene un 15,56%; e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río, exdirector de Falabella y miembro del directorio de Klap, participa con un 14,94% de la propiedad.

    Más sobre:EmpresasFNEKlapItaú

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